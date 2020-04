—Mis novelas tienen más componente de autobiografía que de autoficción. Yo me inspiro en mi vida, me cuesta narrar algo que no haya vivido en carne propia porque tengo la sensación de que no es auténtico. Ahí es donde me aparto de lo autoficcional, porque eso está concebido como un juego literario y a mí no me interesa el juego, me interesa la autenticidad.