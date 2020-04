—Atiendo al mundo con civilidad, soy una buena ciudadana, puedo interesarme por la ecología, por los animales, por los derechos, por la adquisición de derechos, por la Justicia, etc., pero yo estoy interesada solamente en mí misma. No podría hablar de otra cosa más de lo que me ocurre a mí misma. Tal vez otras personas se sientan identificadas con lo que escribo. Yo puedo ponerles nombres a las travestis de Las Malas, puedo hablar de mis padres, puedo hablar de mis amores, pero, en definitiva, siempre estoy hablando de mi misma. Y, por suerte, soy una persona muy rica por dentro, soy muy fértil, soy como una selva. Tengo para hablar de mí hasta que me harte. No sé si es una necesidad. Es algo que me pasa, algo que me acontece. Y lo acepto.