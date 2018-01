Del primero sabemos bastante: cantante, poeta y compositor de rock, con más de cinco décadas de carrera; revolucionó la música desde mediados de los 60, principalmente con su banda Velvet Underground, que tenía a Andy Warhol como padrino. Este neoyorquino de personalidad misteriosa y controversial, creador de canciones como "Walk on the wild side" y "Satellite of love", poseedor de un estilo singular, transgresor, oscuro, inteligente, ácido, sexy y con gusto por lo alternativo, marcó la vida de varias generaciones y, en especial, la de Manuel Vilas, nuestro segundo personaje.