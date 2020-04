Hace unas semanas, en el pasado precoz, cuando no podía escribir me decía que necesitaba más tiempo y silencio. Hubiera dicho que la cuarentena sería un estado ideal para escribir con los horarios liberados, en interiores. Pero cuando llegó la hora, el contexto preocupante ocupaba el primer plano. Con todo el tiempo y el silencio disponibles, me costaba concentrarme y algunos días me decía, parafraseando la canción: No culpes al encierro, no culpes al barbijo, no culpes a la tele, será que no te sale.