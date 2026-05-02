Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del sábado 2 y domingo 3 de mayo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires encara su segundo fin de semana en La Rural con una programación que potencia la diversidad cultural, la innovación y la participación de autores nacionales e internacionales. El sábado 2 y domingo 3 de mayo, la feria ofrece propuestas para todos los públicos, con actividades que combinan literatura, ciencia, tecnología y debates contemporáneos, consolidando su rol como el principal encuentro cultural de la ciudad.
Durante ambos días, los visitantes podrán disfrutar de talleres creativos, charlas, presentaciones de libros, espacios interactivos y actividades infantiles, en una edición que refuerza el compromiso con la experimentación, la inclusión y la memoria.
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Las presentaciones de libros y charlas con autores se suceden durante toda la tarde. Entre los destacados del sábado, figuran encuentros con Pamela Stupia, Arturo Pérez-Reverte, Megan Maxwell, Georgina Orellano y Horacio Castellanos Moya, además de paneles sobre inteligencia artificial, derechos, diversidad y memoria histórica. Las actividades infantiles incluyen cuentacuentos, talleres de ilustración, desafíos literarios y espectáculos de magia.
El domingo mantiene la dinámica de talleres, presentaciones y diálogos, priorizando la interacción con el público y la participación de referentes de la literatura argentina e internacional. La agenda completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible en el sitio web oficial de la feria y se actualiza diariamente para reflejar las novedades.
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El segundo fin de semana de la Feria del Libro refuerza su apuesta por la pluralidad, el acceso y la experimentación, renovando el encuentro entre lectores, autores, ciencia y creatividad en Buenos Aires.
Toda la programación de la Feria del Libro el 2 de mayo
13:00 h
Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.
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- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos
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- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.
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- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
13:30 h
Narración de “La vaca va a ser hermana”, de Agustina Lynch. Aborda emociones que despierta la llegada de un nuevo integrante a la familia, como celos, dudas y alegría. Paca descubre que el amor entre hermanos siempre estará presente. Una narración con preguntas para que chicos compartan vivencias y expresen lo que sienten, importante para momentos de cambio. De 2 a 9 años.
- Organiza: Editorial El Ateneo
- Participa: Agustina Lynch
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Abremente, preguntas y respuestas para aprender y divertirse. Un taller para jugar con preguntas y respuestas para toda la familia junto a Nanucuentos. De 0 a 12 años.
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- Organiza: Catapulta
- Participa: Nanucuentos
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
14:00 h
Espectáculo de Narración Oral para Niños.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Las Capelinas, Palabra que va, Jimena Britos, Rodolfo González (Costa Rica)
- Coordina: No mencionado
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Espectáculo de Narración Oral para Adultos.
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- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Palabras de Mar, Entramadas Itinerantes y Compañía Cuenta Cuentos Escuela de la Costa
- Coordina: No mencionado
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Espectáculo de Narración Oral para Adultos.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Las berenjenas violetas, Vivi Aguirre, Gamba & Ginny (España)
- Coordina: No mencionado
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
La secundaria.
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- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Oli Riesenkamp, Camila Cortelloni y Ame Theodil Deneu
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
Reactores nucleares: el lugar donde los átomos se rompen y el futuro se construye. ¿Sabés qué pasa adentro de un reactor nuclear? Pequeños átomos se transforman en energía que, además de utilizarse para generar electricidad, se usa en medicina, industria y hasta para explorar el espacio. ¿Y lo mejor? Argentina es uno de los pocos países en el mundo que sabe cómo hacerlo. Vení a descubrir cómo funcionan los reactores, para qué sirven y por qué son clave para el futuro. Spoiler: no es magia, es ciencia y tecnología argentina, y está buenísima.
- Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Radiaciones en la vida cotidiana. ¿Hay radiaciones y radiactividad por todos lados? ¡Vení y descubrilo! Vamos a medir la radiación emitida por un hueso de dinosaurio y una piedra de uranio y, también, ver si algunos alimentos o materiales presentes en la vida cotidiana emiten radiación. Y después de toda esa investigación, esperamos que hayas encontrado la respuesta y además, ¡nuevas preguntas!
- Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
No es magia, es física: los secretos de la luz. ¿Qué es la luz? En nuestro stand vas a poder verla en acción. Con experimentos interactivos vamos a explorar cómo la luz viaja, se refleja y se refracta. ¿Por qué un haz de luz cambia de dirección al entrar en el agua? ¿Cuándo ocurre la reflexión total y qué tiene que ver eso con las fibras ópticas? ¿Por qué el cielo es azul y los atardeceres rojizos? También experimentaremos con espejos, láminas polarizadoras y reflectores de distintos colores para descubrir cómo se forman las imágenes y cómo percibimos el color. Fenómenos que observamos todos los días... pero que casi nunca pensamos. Para los más grandes: ¿la luz es una onda o está compuesta por partículas? Vení a experimentar la luz.
- Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Estudiar en el Instituto Balseiro. Acercate a conocer cómo es estudiar en el Instituto Balseiro y trabajar en el Centro Atómico Bariloche. Vas a descubrir que se ofrecen becas para que puedas estudiar Física e Ingeniería en Telecomunicaciones, Mecánica o Nuclear en un centro de prestigio internacional, con excelente proyección laboral.
- Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO-
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
14:30 h
“Letras de mi tierra 2”. Presentación conjunta de escritoras mendocinas que comparten su narrativa y poesía escrita al pie de los Andes, Antología de pequeños escritores y Lectura fácil.
- Organiza: Letras Proyecto Editorial
- Participa: Viviana Baldo, Cecilia Horta, Antonella Gioachini, Carina Galarraga, Caliope
- Coordina: Viviana Baldo
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Pamela Stupia presenta “Cuando te vas”.
- Organiza: Ediciones Urano
- Participa: Pamela Stupia, Barby Drewsen, Daiana Nappi, Érica Marino
- Coordina: Georgina Dritsos
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
Presentación del libro colectivo “En Diálogo”, ensayos filosóficos, literarios, sociales, con videos de música y lectura de poemas.
- Organiza: Academia filosófica Diálogos, SIMC (Italia), Asolapo (Italia), UNESCO Red Internacional Mujeres Filosofas
- Participa: Gabriella Bianco, Lorena B. Marcos, Luciano Maddonni, Daniela Muttis, Clara Isabel Pinton
- Coordina: Dr. Gabriella Bianco, PhD
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Inma Rubiales presenta “Un amigo gratis”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Inma Rubiales
- Coordina: Ivana Kasper
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
15:00 h
Arset ediciones. Antología de grabados de argentina y Cerdeña donde participan más de 20 grabadores argentinos y otros tanto de Italia. Charla y proyección de grabados.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Liliana Esteban, Marcelo Bagnati, Claudio Mangifesta, Rodolfo Mata, Fabio Doctorovich y otros
- Coordina: Diego Lazcano
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Taller de educación emocional. Un espacio para leer los cuentos de la colección: Cuentos cortos para niños, y participar en actividades creativas. Con la participación de las autoras e ilustradora: Dolores Arrigo, María Canale y Ana MacDonagh. De 5 a 12 años.
- Organiza: Ediciones Granica
- Participa: Dolores Arrigo, María Canale y Ana MacDonagh
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Ultra zombies. ¡UNA HISTORIETA TERRORÍFICA! Taller para introducir a niños y niñas en el mundo de la historieta a través del humor y el terror. Comienza con una videollamada en vivo a los zombies como disparador creativo. Luego se explican de manera interactiva los conceptos básicos de la historieta y cada participante crea su propia historia. De 2 a 12 años.
- Organiza: Ediciones De la Flor
- Participa: Pablo Henriquez
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Boybands y fanfics: leer y escribir sobre ellos. La música, la escritura y la lectura se unen en una charla donde los protagonistas son los chicos lindos del pop.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Anaopinadetodo, Naiara Philpotts y Maggie London
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
15:30 h
Lectura de mitos griegos. La actividad propone un encuentro de lectura en voz alta de mitos y leyendas. A través de la escucha de relatos tradicionales, se busca acercar a los participantes a historias que forman parte del patrimonio cultural y literario. De 9 a 12 años.
- Organiza: Ediciones Lea
- Participa: Luis Ángel Del Castillo, Elena Loayza y Mauro Marino
- Coordina: No mencionado
- Sala: Biblioteca - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
16:00 h
Ludovica Squirru Dari presenta “Horóscopo chino 2026”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Vargas Llosa: literatura y política. La mesa propone un análisis y debate sobre la figura del escritor como intelectual latinoamericano.
- Organiza: Luis Ángel Del Castillo Saldaña
- Participa: Álvaro Fernández Bravo, Luis Ángel Del Castillo, Elena Loayza y Mauro Marino
- Coordina: No mencionado
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
Colihue presenta “Las dos caras de Julio Argentino Roca”, el nuevo libro de Maximiliano Molocznik, referente del revisionismo histórico argentino y discípulo de Norbeto Galasso.
- Organiza: Colihue
- Participa: Maximiliano Molocznik
- Coordina: No mencionado
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Cristina Pérez presenta “Mujer Samurai”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
Martín Kohan presenta sus últimos libros y dialoga con Juan José Becerra.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Martín Kohan
- Coordina: Juan José Becerra
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Damián Di Pace presenta su libro “El futuro de las pymes”.
- Organiza: Ediciones Urano
- Participa: Damián Di Pace, Diana Mondino y equipo de Ediciones Urano
- Coordina: Georgina Dritsos
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Presentación de libro y videos: Gabriella Bianco, Itinerarios ético-filosóficos del siglo XX al siglo XXI, 2026 y videos de música de Daniela Muttis.
- Organiza: Academia filosófica Diálogos, Olimpiada Argentina de filosofía, Editorial Martin (MdP), UNESCO Red internacional Mujeres Filosofas, SIMC (Italia)
- Participa: Gabriella Bianco, Marcelo Lobosco, Lorena B. Marcos, Clara Isabel Pinton
- Coordina: Dr. Gabriella Bianco, PhD
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Presentación de los libros “Dislexia y otros trastornos específicos del aprendizaje” y “Emociones en acción”.
- Organiza: Editorial Bonum
- Participa: Silvia Figiacone y Lucrecia Prat Gay
- Coordina: No mencionado
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Coronados de Gloria: vivir el fútbol de los Murciélagos y las Murciélagas. ¿Cómo se juega al fútbol sin ver? Las selecciones argentinas Los Murciélagos y Las Murciélagas invitan a vivir una experiencia única donde el juego se guía por el oído, el cuerpo y el equipo, desafiando los límites y transformando la forma de entender el deporte.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Federación Argentina de Deportes para Ciegos, miembros de las selecciones nacionales “Los murciélagos” y “Las murciélagas”
- Coordina: No mencionado
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Arturo Perez-Reverte presenta “Misión en Paris”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
Mujeres, comercio sexual, juicio y derechos humanos. Mesa redonda para pensar la problemática del comercio sexual, el juicio por jurados en Argentina y su vínculo con los derechos humanos.
- Organiza: Lorena Fabiola Banfi
- Participa: Alexia Sofia Alonso, Cecilia González
- Coordina: Lorena Fabiola Banfi
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
Literatura coreana para amantes de los k-dramas. ¿Te enganchaste con las series coreanas y querés conocer más? Flor Castillo (@coreaconflor) y Lula Zunino (@kdramaclub.arg) te invitan a encontrar tu próxima lectura basada en los K-Dramas que se robaron tu corazón. Vení con anotador, que te vas a llevar varias recomendaciones.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Flor Castillo y Lula Zunino
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
De Tolkien a Sarah J. Maas: La travesía de leer y escribir fantasy. ¿Qué ha cambiado en la literatura fantástica desde los grandes clásicos a los nuevos best Sellers? ¿Qué diferencias hay en cómo se lee y se escribe fantasía? ¿Hay un método único para construir mundos fantásticos? ¿Tienen los secretos de la magia un lugar en nuestra vida actual ¿Cómo se nutre la fantasía de otros géneros?
- Organiza: Del Fondo Editorial
- Participa: Agus Cámara, Flor Núñez Graiño, Ann Rodd, Luciana Zavattargo y Nora Z. Wilson
- Coordina: No mencionado
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
16:30 h
Vení a conocer “El Olfatoscopio”, un libro para leer, ¡y oler! junto a Vick. De 2 a 9 años.
- Organiza: Vick
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Cómic, fútbol, extraterrestres y magia. Fernando de Vedia y Sebastián Ramseg los autores de la colección de cómics. “Escuelita de campeones” te invitan a vivir un show de magia, comics y mucha diversión. De 5 a 12 años.
- Organiza: Catapulta
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
17:00 h
Literatura travo. ¿Qué voces recorren las escrituras transmasculinas y no binarias en Argentina? gaita nihil y Pao Raffetta conversan sobre su historia, problematizan el presente y revisan sus archivos.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: gaita nihil, Pao Raffetta
- Coordina: No mencionado
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
Reverencia y desacato. Ilustrar un texto es mucho más que traducir en imágenes una historia escrita: es proponer historias alternativas, enriquecer personajes, hacer que las palabras cobren formas inesperadas. Entre el respeto a los originales y la completa insubordinación, este encuentro propone poner a conversar a tres ilustradores sobre los desafíos que les presentaron tres proyectos de ilustración recientes de obras literarias de distintas épocas: “Teo y la TV”, de Sara Gallardo, “Vida y obra de algunas nubes”, de Hernán Ronsino, y la “Ilíada” y la “Odisea”, de Homero, reescrita por Nicolás Schuff.
- Organiza: Fiordo, Siglo XXI Editores y Limonero
- Participa: Nicolás Castelo, Mariana Ruiz Johnson y Christian Montenegro
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Cómo hacer un libro álbum con Carpo Carpincho. Viky y Guadalupe Baldi enseñan a los niños cómo hacer sus propios libro álbumes a partir de su propia experiencia: elegir el personaje, qué historia contar, cómo ponerlo en papel. Una propuesta creativa y lúdica para acercar a los niños el proceso de escritura. De 5 a 9 años.
- Organiza: Colihue
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Biblioteca Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Latinoamérica: de la realidad al realismo mágico. Con la presencia de una escritora brasileña, una uruguaya, una argentina y una bookfluencer que dará el marco teórico, se hablará de los distintos niveles de realidad y fantasía que hay en nuestros territorios.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Socorro Acioli (Brasil), Micaela Alvarez (Uruguay), Sofía Olguín y Cata Olgiati
- Coordina: No mencionado
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
17:30 h
Entrega del Premio de la Crítica.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Fundación El Libro
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Cómo gestionar tu aula sin gritar (ni enloquecer).
- Organiza: Santillana
- Participa: Santillana junto a Laura Lewin
- Coordina: No mencionado
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
Colihue presenta “Esquema de una interpretación de El Eternauta”, el nuevo libro de Miguel Mazzeo sobre la obra cumbre de H. G. Oesterheld.
- Organiza: Colihue
- Participa: Miguel Mazzeo
- Coordina: No mencionado
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Eduardo Sacheri presenta “Qué quedará de nosotros”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
Nuevos paradigmas del mundo editorial.
- Organiza: Editorial Dunken
- Participa: Belén de Urquiza y Valentina de Urquiza
- Coordina: Guillermo de Urquiza
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “Ana, la fundadora”, de Mercedes Giuffré.
- Organiza: Edhasa
- Participa: Mercedes Giuffré y María Rosa Lojo
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “Teoría del juego”, de Arià Paco.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Arià Paco
- Coordina: Rosario Pozo Gowland
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Manifestando la Metafísica
- Organiza: Editorial Metafísica
- Participa: Rubén Cedeño
- Coordina: Fernando Candiotto
- Sala: Tulio Halperin Donghi
- Pabellón: Azul
Paradeporte: cuando el deporte desafía los estereotipos. Deportistas compartirán sus experiencias en el paradeporte y cómo el deporte puede transformar miradas sociales, desafiar estereotipos y abrir nuevas posibilidades de participación y superación.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: María de los Ángeles Muñoz, María Sol Campos
- Coordina: Maximiliano Nobili
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
18:00 h
Reunión estelar. Margarita Mainé y Liliana Cinetto cuentan historias. Margarita y Liliana cuentan dos historias fascinantes: “¡Gol!”, un relato de fútbol a días del inicio del Mundial, y “La pandilla de la selva”, el grupo de amigos más divertidos del mundo. De 5 a 12 años.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Margarita Mainé y Liliana Cinetto
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Minimeditaciones para antes de dormir. Lectura y actividades artísticas de la mano de la autora, Victoria Bunge y la ilustradora, María Elina. De 5 a 12 años.
- Organiza: Ediciones Granica
- Participa: Victoria Bunge; María Elina
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Los desafíos de la traducción juvenil: La traducción es un tema de debate constante. ¿Por qué? ¿Con qué se enfrenta la persona que es puente entre un idioma y otro? Dos traductoras literarias debaten sobre la profesión.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Andrea Valeri y Barbara Drewsen
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
Diálogos entre la literatura y el teatro: adaptaciones literarias en el teatro porteño contemporáneo por Rocío Llana
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
18:30 h
Memoria de Buenos Aires. Natalia Kerbabian (@natzkerba) y Fabio Márquez (@paisajeante) hacen un recorrido por el paisaje urbano de la ciudad y nos proponen agudizar la observación y mirar colectivamente a una Buenos Aires que no queremos olvidar. Exposición guiada.
- Organiza: Futurock
- Participa: Natalia Kerbabian y Fabio Márquez
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
19:00 h
Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa IV. Menopausia: ahora sí se habla. Cuerpo, tiempo y relato.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Laura Wittner, Inés Garland, Mariana Carbajal, Ingrid Beck
- Coordina: Inés Hayes
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
José Norte presenta su libro “El fin de la privacidad ¿para siempre? De la seducción de like a la vigilancia y el control total.
- Organiza: Editorial Kier
- Participa: José Norte, Eduardo Callaey
- Coordina: No mencionado
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
Colihue presenta “Argentina desaparecida: Dictadura 1976-1983”, el nuevo libro de Gustavo Campana, a 50 años del Golpe cívico-militar.
- Organiza: Colihue
- Participa: Gustavo Campana
- Coordina: No mencionado
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Salvador Di Stefano presenta “Cambia la música”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Salvador Di Stefano
- Coordina: No mencionado
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
Viviana Rivero presenta “El alma de las flores”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “Bajo el encanto de Jane Austen”. Novela romántica contemporánea. Una charla con una de las autoras argentinas más representativas.
- Organiza: Del Fondo Editorial
- Participa: Gabriela Margall y Martina Antognini
- Coordina: Jessica Gualco
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Presentación de libro.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Laura G Miranda presenta la nueva edición de “Amuleto contra el vacío”.
- Organiza: VR Editoras
- Participa: Laura G. Miranda
- Coordina: No mencionado
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Editorial Del Naranjo presenta sus novedades 2026 de literatura infantil y juvenil.
- Organiza: Editorial Del Naranjo SRL
- Participa: Nicolás Schuff, Liza Porcelli Piussi, Verónica Sukaczer, Liliana Cinetto, Silvina Palmiero, Natalia Schapiro y otros
- Coordina: Norma Huidobro
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
María O’Donnell presenta “Montoneros”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: María O Donnell
- Coordina: Ernesto Tenenmbaum
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
Brujas, putxs y travas: de la Edad Media a la actualidad. Un conversatorio para pensar el pasado y la teoría en clave queer, alrededor de los imaginarios a la largo del tiempo y sus personajes. De Juana de Arco a Stars, de las viejas categorías de lo gay a los estudios de género actuales.
- Organiza: Editorial Madreselva
- Participa: María Luisa Peralta, Diego Trerotrola
- Coordina: Editorial Madreselva
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
Vampiros con los que crecimos: Crepúsculo, Vampire Diaries, etc. Se cumplieron 20 años de Crepúsculo, una de las sagas pioneras del fenómeno juvenil. Pero hubo otras. Y las extrañamos. Aunque los vampiros nunca nos dejan...
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Valen Guiducci, Meli Corbetto, Sol Freitas Taiyo y Mica Bibliotafa
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
El Libro Absoluto: entre Borges y el Universo en la búsqueda del conocimiento Total. Charla interactiva.
- Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO-
- Participa: Joaquín Fargas
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.
- Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
19:30 h
Concurso de Banderas - Clasificación - Última Chance. ¿Cuánto sabés de los Países del Mundo?. Vamos a jugar un con todos los presentes para ver quién es el que más banderas puede reconocer. Con premios y regalos especiales para todos los que participen. Los mejores serán clasificados a la Gran Final. De 5 a 12 años.
- Organiza: Luminias
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Jugamos con Melina Pogorelsky y Piper a los 13 cuentos diminutos. 13 haikus ilustrados sobre cuentos clásicos. De 5 a 12 años.
- Organiza: Buena Cosecha y Cúspide
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Biblioteca Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
20:00 h
Proyección de cortos independientes, transformando el mundo literarios con medios digitales.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Brindis por el futuro de la literatura. Factotum Ediciones celebra el lanzamiento de la antología “Los rotos”, con la presencia de sus autores.
- Organiza: Factotum Ediciones
- Participa: Federico Jeanmarie, Inés Hop, Francisco Moulia, Cecilia Azzolina y otros
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Todos los amores del mundo. Maratón de poesía.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Flor Da Piaggi, Celeste Sawczuk, Pablo Romero, Tomás Litta, Camila Mermet
- Coordina: Álvaro Garat
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
20:30 h
Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa V. La infancia: familia, memoria y los fantasmas de lo vivido.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Alejandra Kamiya, Federico Jeanmaire, Juan Solá, Manuela Martínez, Loyds
- Coordina: Patricio Zunini
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Centroamérica: relatos en plural. Luis Chaves y Horacio Castellanos Moya, dos voces fundamentales de las literaturas de la región, conversan con Claudia Neira Bermúdez sobre las distintas formas de narrar Centroamérica. Dos escrituras, dos contextos, dos miradas que tensan cualquier idea de una región homogénea.
- Organiza: Festival Centroamérica Cuenta y Fundación El Libro
- Participa: Horacio Castellanos Moya y Luis Chaves
- Coordina: Claudia Neira Bermúdez
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
La escritura es un puente, la lectura, un puerto.
- Organiza: SADE
- Participa: Ana María Costilla
- Coordina: SADE Malvinas Argentinas
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Héctor Abad Faciolince presenta “Ahora y en la hora”.
- Organiza: Fundación El Libro, Penguin Random House Grupo Editorial y Acción Cultural Española (AC/E)
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Arquitecturas de un relato: entre la novela y el cuento. La novela y el cuento comparten el mismo territorio narrativo, pero avanzan con pulsos distintos. En esta charla, cuatro autores exploran cómo cada forma exige decisiones sobre ritmo, estructura y profundidad, y cómo la extensión moldea la experiencia de escritura. Desde el aliento sostenido de la novela hasta la brevedad del cuento, el diálogo propone pensar ambos géneros como espacios de riesgo, precisión y libertad.
- Organiza: Perú, País Invitado de Honor
- Participa: Katya Adaui, Carlos Yushimito, Gustavo Rodriguez y Ariel Bermani
- Coordina: Anne-Sophie Vignolles
- Sala: Tulio Halperin Donghi
- Pabellón: Azul
La novela y el cuento comparten el mismo territorio narrativo, pero avanzan con pulsos distintos. En esta charla, cuatro autores exploran cómo cada forma exige decisiones sobre ritmo, estructura y profundidad, y cómo la extensión moldea la experiencia de escritura. Desde el aliento sostenido de la novela hasta la brevedad del cuento, el diálogo propone pensar ambos géneros como espacios de riesgo, precisión y libertad.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Camila Sosa Villada presenta “El viaje inutil”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Camila Sosa Villada
- Coordina: No mencionado
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
Toda la programación de la Feria del Libro el 3 de mayo
13:00 h
Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Desafio Literario: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
13:30 h
¿Cómo creo el personaje de mi historia? Taller inspirado en Teo y Ana y La magia de Ivy, donde los chicos imaginarán y dibujarán sus historias y personajes. Con búsquedas de criaturas y objetos y relatos de identidad y aceptación, estimularemos la imaginación, la confianza y la idea de que la mejor magia es animarse a ser uno mismo. De 5 a 12 años.
- Organiza: Editorial El Ateneo
- Participa: Alexiev Gandman; Malena Contieri - Lamaleluna
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
14:00 h
Cierre del 29° Encuentro Internacional de Narración Oral “Cuenteros y cuentacuentos”.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: José Campanari, Cucha del Aguila (Perú), Rodolfo González, (Costa Rica), Compañía la Matrioska (Chile), Yesenia Montes (Perú), Mario Castillo (Perú), Gamba & Ginny (España)
- Coordina: No mencionado
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
Reactores nucleares: el lugar donde los átomos se rompen y el futuro se construye. ¿Sabes qué pasa adentro de un reactor nuclear? Pequeños átomos se transforman en energía que, además de utilizarse para generar electricidad, se usa en medicina, industria y hasta para explorar el espacio. ¿Y lo mejor? Argentina es uno de los pocos países en el mundo que sabe cómo hacerlo. Vení a descubrir cómo funcionan los reactores, para qué sirven y por qué son clave para el futuro. Spoiler: no es magia, es ciencia y tecnología argentina, y está buenísima.
- Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO
- Participa: Luciana Jares, Soledad Briseño, Mariana del Ponte y Marcela Soriano
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Radiaciones en la vida cotidiana. ¿Hay radiaciones y radiactividad por todos lados? ¡Vení y descubrilo! Vamos a medir la radiación emitida por un hueso de dinosaurio y una piedra de uranio y, también, ver si algunos alimentos o materiales presentes en la vida cotidiana emiten radiación. Y después de toda esa investigación, esperamos que hayas encontrado la respuesta y además, ¡nuevas preguntas!
- Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
No es magia, es física: los secretos de la luz. ¿Qué es la luz? En nuestro stand vas a poder verla en acción. Con experimentos interactivos vamos a explorar cómo la luz viaja, se refleja y se refracta. ¿Por qué un haz de luz cambia de dirección al entrar en el agua? ¿Cuándo ocurre la reflexión total y qué tiene que ver eso con las fibras ópticas? ¿Por qué el cielo es azul y los atardeceres rojizos? También experimentaremos con espejos, láminas polarizadoras y reflectores de distintos colores para descubrir cómo se forman las imágenes y cómo percibimos el color. Fenómenos que observamos todos los días... pero que casi nunca pensamos. Para los más grandes: ¿la luz es una onda o está compuesta por partículas? Vení a experimentar la luz.
- Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Estudiar en el Instituto Balseiro. Acercate a conocer cómo es estudiar en el Instituto Balseiro y trabajar en el Centro Atómico Bariloche. Vas a descubrir que se ofrecen becas para que puedas estudiar Física e Ingeniería en Telecomunicaciones, Mecánica o Nuclear en un centro de prestigio internacional, con excelente proyección laboral.
- Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Cuando lo cotidiano se vuelve magía: escribir realismo mágico hoy. ¿Qué es y qué no es el realismo mágico? Definición del género y diferenciación con la fantasía. Inspiración de libros y autores/as, contexto histórico.
- Organiza: Miríficas
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
14:30 h
Presentación de la reedición del libro “El Santo de la Espada”, de Ricardo Rojas. Declarado de interés sanmartiniano por el Instituto Nacional Sanmartiniano.
- Organiza: Villa Ediciones
- Participa: Roberto L. Elissalde y Alberto Filippi
- Coordina: Sr. Horacio Sebastián Garcete
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
Charla Fantasy de la mano de Agus Cámara y Flor Núñez Graiño, presentando sus sagas “Las Tierras Reias” y “Codexia”.
- Organiza: Del Fondo Editorial
- Participa: Agus Cámara y Flor Núñez Graiño
- Coordina: Jessica Gualco
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Conversatorio sobre “Nunca llegarás a viejo”, de Susana Rosano. La autora escribe desde la vorágine de una ausencia: la de su hermano Alfredo, asesinado por la dictadura argentina en 1976. Pero el libro no se limita al testimonio de una historia propia: se adentra en la complejidad de la memoria fraterna, interpela las zozobras de una relación que se establece desde el amor y los celos, la competencia y la admiración.
- Organiza: Beatriz Viterbo Editora
- Participa: Susana Rosano, Nora Dominguez y Teresa Basile
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Agustina Buera e Ivana Kasper presentan sus nuevos libros.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Agustina Buera e Ivana Kasper
- Coordina: Álvaro Garat
- Sala: Tulio Halperin Donghi
- Pabellón: Azul
Islam - una religion de paz.
- Organiza: Comunidad Musulmana Ahmadia Argentina
- Participa: Imam Marwan Gill
- Coordina: No mencionado
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
15:00 h
Exposición fotográfica, observando el vínculo entre el imaginario literario con los medios digitales
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Miedo en las instituciones: ¿territorios de sospecha o de ternura? Un espacio para pensar cómo fortalecer los vínculos en contextos complejos, abordar conflictos de convivencia y alojar las emociones sin clausurarlas. Se compartirán experiencias y propuestas para construir lazos entre infancias, adolescencias, familias y equipos institucionales.
- Organiza: Noveduc / Novedades Educativas
- Participa: Liliana Maltz
- Coordina: Noveduc / Novedades Educativas
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
Texto Final OK, un stream de escritura para fallar en vivo. ¿Qué significa esto? Que en tiempo real Camila Levato y Natalia Rozenblum se entregan a escribir con distintas consignas y mostrar/compartir sus procesos/movimientos de creación. Los usuarios pueden intervenir dándoles indicaciones y también pueden escribir sus propios textos. Todo se lee y se comenta para destacar lo que funciona y, sobre todo, para destacar lo que no funciona y cómo se puede corregir.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Natalia Rozenblum y Camila Levato
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
16:00 h
Presentación de libro.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Presentación de los libros “Modo secundaria ON” y “Enseñar en la era de la IA”.
- Organiza: Editorial Bonum
- Participa: Mariano Ávalos, Ana Pane y María Tresca
- Coordina: No mencionado
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Georgina Orellano presenta “Vidas putas”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Participa: Georgina Orellano
- Coordina: No mencionado
- Sala: Tulio Halperin Donghi
- Pabellón: Azul
Cuerpos bajo presión: belleza, gordofobia y dictadura estética. Una conversación sobre los estándares de belleza, la gordofobia y la presión estética en la sociedad contemporánea, explorando cómo estas normas impactan en la salud mental, los cuerpos y las formas de habitar la identidad.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Mia Bacanelli, Carolina Sichel, Itzel Vegagil
- Coordina: Brenda Mato
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Megan Maxwell y Sandra Miró en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Megan Maxwell y Sandra Miró
- Coordina: No mencionado
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
Libros raros, inéditos o inconseguibles. Rara Avis Editorial, La Mariposa y la Iguana y Ediciones Corregidor proponen dar visibilidad a la reciente publicación de obras de autoras lesbianas del pasado. Leeremos a: Safo de Lesbos, por Mariana Gardella en relación a su publicación “Ni bosque, ni sonido. Vida, fragmentos y máscaras de Safo”, (Rara Avis Editorial); Radclyff Hall, por Leticia Hernando en relación a la publicación de la primera novela lésbica de la historia, “El Pozo de la soledad” (La mariposa y la iguana); Gabriela Mistral, por Alicia Salomone en relación a la compilación de poemas inéditos en Corregidor.
- Organiza: Rara Avis Editorial, La Mariposa y la Iguana y Ediciones Corregidor
- Participa: Mariana Gardella, Leticia Hernando y Alicia Salomone
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Autores, lecturas favoritas y anécdotas del mundo editorial: charla distendida sobre los entretelones de editar, tratar con autores, viajar a ferias y promocionar los libros.
- Organiza: Ediciones Urano
- Participa: Leonel Teti y Georgina Dritsos
- Coordina: No mencionado
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
16:30 h
Narración de los dos cuentos, interacción con el público sobre la temática, el juego y el aprendizaje. De 2 a 9 años
- Organiza: Editorial Océano
- Participa: Faby Pavela, Verónica Álvarez Rivera
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
El secreto de las aves. Cuentacuentos y taller de Ilustración. Una experiencia de mediación lectora que combina la narración oral con la expresión plástica. Los participantes descubrirán la historia a través de una lectura lúdica y luego crearán su propia “ave mensajera” utilizando técnicas sencillas de collage y dibujo seco, explorando los conceptos de misterio y naturaleza presentes en la obra. De 2 a 12 años.
- Organiza: Perú, País Invitado de Honor
- Participa: Karina la Vega Sarmiento y Luciana Feito
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Canciones del tiempo. Carolina Saade, Vero Gerez y Santiago Adano presentan un concierto a tres voces y guitarra que invoca Canciones del tiempo de Maricastaña, el disco de Leda Valladares y María Elena Walsh que, en los años cincuenta, rescató un repertorio popular que “ni el tiempo, ni la moda ni los medios de difusión consiguen borrar”.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Carolina Saade, Vero Gerez, Santiago Adano
- Coordina: No mencionado
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
17:00 h
Tocando el cielo con las manos, observaciones telescópicas por Constantino Baikouzis
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Constantino Baikouzis
- Coordina: No mencionado
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Inteligencia Artificial: ¿Bomba de humo o revolución sin precedentes? La inteligencia artificial está causando exageraciones, entusiasmos desmedidos y miedos descontrolados. Por eso, te invitamos a dos expertos en big data e inteligencia artificial para desmitificarla, entenderla y responder algunas todas nuestras preguntas.
- Organiza: Siglo XXI Editores
- Participa: Walter Sosa Escudero y Nicolás Martorell
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
El chavo en la Feria del Libro. De 5 a 10 años.
- Organiza: Mc. Donalds
- Participa: Topa
- Coordina: No mencionado
- Sala: Biblioteca - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Sport romance: autoras argentinas. ¿Es el sport romance un subgénero que llegó para quedarse? Ya no hay que leer importados. Las autoras argentinas vienen pisando fuerte. Verdadera tribuna literaria y deportiva.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Paulina Maggi, Milena Walters, Noelia Mansilla y Em Torres
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
17:30 h
Está llegando el mundial y todo se convierte en pasión y fanatismo. Sin embargo, el fútbol es más que eso. A partir de las obras de Osvaldo Bayer y Eduardo Galeano grandes personalidades del deporte y la cultura recuperan una mirada desde el sur de este fenómeno que no es solamente un deporte.
- Organiza: Siglo XXI Editores
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Voces desde Ucrania.
- Organiza: Embajada de Ucrania en la República Argentina
- Participa: Artem Chapeye, Eugenia Kuznetsova, Héctor Abad Faciolince, Eduardo Slusarczuk
- Coordina: No mencionado
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
Horacio Castellanos Moya presenta “Cornamenta”.
- Organiza: Fundación El Libro y Penguin Random House
- Participa: Horacio Castellanos Moya
- Coordina: No mencionado
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Pedro Mairal presenta “Los nuevos”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Pedro Mairal
- Coordina: Eugenia Zicavo
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Fantasy day: Xaden y Rhys.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “Luciérnagas Negras”, de Rocío Magalí.
- Organiza: De Ciutiis Ediciones - Ediciones Fey
- Participa: Rocío Magalí
- Coordina: Osky Darkbooks
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Arià Paco: deseo, amor e identidad en diálogo con escritores argentinos. Una conversación sobre las formas contemporáneas del deseo, el amor y la identidad a partir de la obra de Aria Paco. En diálogo con Enzo Maqueira y Leila Sucari, la mesa propone explorar vínculos, cuerpo e intimidad desde distintas escrituras. Un cruce entre experiencias, sensibilidades y modos de narrar lo afectivo hoy.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Arià Paco, Enzo Maqueira y Leila Sucari
- Coordina: Marina Abiuso
- Sala: Tulio Halperin Donghi
- Pabellón: Azul
¿Qué oís cuando me escuchás? Dos mujeres, dos voces y una experiencia en común: la hipoacusia. Un diálogo sobre vivir entre el sonido y el silencio, atravesar miedos y encontrar en el arte un camino para expresarse.
- Organiza: Fondo de Cultura Económica
- Participa: Ayelen Vegagil
- Coordina: Verónica Sukaczer
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Jorge Fernández Díaz: Crónica de una gran pasión.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Jorge Fernández Díaz
- Coordina: No mencionado
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
18:00 h
Después de Davos. ¿Qué pasa con los derechos LGBTIQ+ hoy? Esta mesa propone pensar el momento actual, los discursos que buscan hacer tambalear nuestros derechos y los desafíos para sostenerlos. Conversan: Euge Murillo, Gabriela Ivy y Morena García. Modera: Paula Giménez.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Euge Murillo, Gabriela Ivy, Morena García
- Coordina: Paula Giménez
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
Historias que roban, temen y ganan. Narración inclusiva. De 5 a 12 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Micaela Sosa, Melisa García, Estefanía García, Natalia Santa Cruz
- Coordina: Roxi Drucker
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
¡Vení a descubrir al fantasma! Un taller para jugar con la hermandad de los pelos de punta. De 5 a 12 años.
- Organiza: Siglo XXI Editores
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Taller para jóvenes que quieren empezar a escribir: la autora, creadora de contenido y con dos libros publicados, dará teoría y práctica para que los participantes se lleven, al menos, la organización de un proyecto e ideas para su primer capítulo.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Agustina Grimm Pitch
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
Buenas Tardes China en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Pista Central Exterior
- Pabellón: Exterior
18:30 h
Un rayo cualquiera. Desastre, sensibilidad, y reparación de mundos. Si el fascismo es una máquina de aniquilación vital y textual, la conversación alojará polifonías y registros múltiples para activar la imaginación política y las memorias presentes en nuestros cuerpos.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Flor Montes Páez, Andi Nachon, Romina Resuche, Pablo Farneda y Bárbara Alli
- Coordina: Natalia Ortiz Maldonado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
19:00 h
Noelia Pace, La Médium, presenta “Sesión abierta. Las almas conectan, el espíritu sana”.
- Organiza: VR Editoras
- Participa: Noelia Pace
- Coordina: Laura G. Miranda
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Guillermo Martínez presenta “Un crimen dialéctico”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Guillermo Martínez
- Coordina: Silvia Hopenhayn y Esther Cross
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Fantasy day 2.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “Los nombres de mi padre”, de Daniel Saldaña París. Una conversación entre Valeria Tentoni y Daniel Saldaña París en torno a la escritura, las ciudades y los secretos familiares, a propósito de la publicación de Los nombres de mi padre (Anagrama), la novela más reciente del autor mexicano.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Daniel Saldaña París
- Coordina: Valeria Tentoni
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Diplomatura SADE. Entrega de Diplomas.
- Organiza: SADE
- Participa: Alejandro Vaccaro, Berta Bilbao Ritcher, María de la Paz Pérez Calvo
- Coordina: Ernesto Fernández Núñez
- Sala: Tulio Halperin Donghi
- Pabellón: Azul
Día de la provincia de Neuquén. Programas de Desarrollo del Sector del Libro NQN. Lanzamiento Circuito de Ferias en Neuquén.
- Organiza: Fondo Editorial Neuquino
- Participa: Julieta Corroza, Josefina Codermatz, María José Rodríguez, Ana Bonet e intendentes regionales
- Coordina: No mencionado
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Oriana Sabatini presenta “Podría quedarme acá”. Actividad con inscripción previa.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Participa: Oriana Sabatini
- Coordina: No mencionado
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
Faustino Oro rumbo al título mundial. Presentación del libro con una selección de las mejores partidas del niño prodigio del ajedrez argentino. Una manera instructiva de acercarse al ajedrez de Faustino y apender de él.
- Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca
- Participa: Sergio Slipak
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa VI. Inteligencia artificial y escritura. Entre la herramienta y la amenaza.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Santiago Siri, Horacio Convertini, María Sonia Cristoff, Luz Pearson
- Coordina: Belén Marinone Soriano
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Pilar Quintana presenta “Noche negra” en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial y Fundación El Libro
- Participa: Pilar Quintana
- Coordina: No mencionado
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
A cincuenta años de La Noche de los Lápices: un encuentro para reflexionar sobre uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia y el golpe militar en la Argentina. Con la participación de la autora y la ilustradora de la mano de FRAME y The Orlando Books, la charla invita a mantener viva la memoria.
- Organiza: Riverside Agency
- Participa: Marcela Citterio, Hernán Pellegrini, Mar Reboledo
- Coordina: No mencionado
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Diálogo de Escritoras y Escritores de América Latina. Mesa I. Modulaciones del terror y del horror en la narrativa latinoamericana contemporánea.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: María Fernanda Ampuero (Ecu), Dolores Reyes (Arg), Elaine Vilar Madruga (Cub) y Zezé Atabales (Chi)
- Coordina: Carolina Testa
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
Familia, derechos y vinculos en crisis.
- Organiza: Editorial Dunken
- Participa: Víctor Piccoli
- Coordina: No mencionado
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
19:30 h
Show de MAGIA con NAZAR MAGIA. Show de Magia con humor. El mago Nazar va a invitar a nenes y nenas a pasar al escenario para ayudarlo con sus trucos. En cualquier momento puede aparecer Nazarito, su fiel compañero de locuras mágicas. Un show para disfrutar en familia, lleno de magia y diversión. Con sorteo de libros. De 0 a 12 años.
- Organiza: Bianca Ediciones
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Camino al Mundial. ¡Armá a los Tricampeones del Mundo! El multipremiado dibujante y autor presenta Campeones para armar, un taller en el que los chicos podrán armar a un jugador de la selección y ¡mucho más! De 5 a 12 años.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
20:00 h
Hay cadáveres. Lectura colectiva y conversación sobre la obra y el exilio de Néstor Perlongher, a 50 años de la última dictadura. El encuentro cierra con una lectura colectiva de Cadáveres.
- Organiza: Editorial Madreselva
- Participa: Andi Nachon, Juan Fer Garcia e invitades
- Coordina: Editorial Madreselva
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
Poesía en la era digital. Ediciones Monserrat y Espías Rusos conversan sobre los desafíos de editar y difundir poesía en tiempos de redes sociales y plataformas.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Misael Castillo, Pilar Sanjurjo, Laura Bravo y Claudio Gómez
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
20:30 h
“Eucaristía en el infierno” es una inmersión filosófica en las visiones de Carl Jung recogidas en “Los Libros Negros”. No se trata de un libro académico, sino de una travesía hermenéutica hacia el núcleo simbólico de lo inconsciente colectivo.
- Organiza: El hilo de Ariadna
- Participa: Alejandro Marshall, Roberto Torres y Mariana Sissia
- Coordina: Leandro Pinkler
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Padecimientos y graves daños en la salud mental.
- Organiza: Librería Raíces - Ediciones Cinco
- Participa: Ana P. de Quiroga
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “El balcón ilustrado” de Tomi Mülle
- Organiza: SADE
- Participa: Victor Hugo Morales, Dolores Solá y Tute
- Coordina: Eduardo Valdés
- Sala: Tulio Halperin Donghi
- Pabellón: Azul
Lanzamiento oficial de una nueva colección de la editorial Hojas de Sur, Colección FARO, en la que se publicarán, en esta ocasión, siete libros: ensayos políticos, económicos y de ficción.
- Organiza: Hojas del Sur
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
El valor de las entradas y cómo comprarlas
El ingreso general para el sábado 2 y domingo 3 de mayo tiene un valor de $12.000 por jornada. Las entradas pueden adquirirse en las boleterías del predio de La Rural o de forma anticipada a través del sitio web oficial de la feria. Cada ticket incluye un “chequelibro” de $12.000, utilizable en la compra de libros en librerías adheridas, lo que transforma la entrada en una inversión directa en material de lectura. Además, las editoriales participantes otorgan vales y descuentos adicionales con cada compra, ampliando los beneficios para los visitantes.
La Fundación El Libro, organizadora del evento, remarcó que el ajuste de precios busca garantizar la accesibilidad, especialmente en jornadas con programación extendida como el segundo fin de semana.
Quiénes tienen descuentos
El acceso es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un mayor, personas con discapacidad junto a un acompañante (con certificado), docentes de todos los niveles educativos (presentando recibo de sueldo o comprobante), y titulares del Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Los beneficios para estudiantes, jubilados y pensionados aplican únicamente en días hábiles; durante el fin de semana, estos grupos abonan la tarifa general, salvo las excepciones mencionadas. Las actividades y espectáculos dentro del predio están incluidos con la entrada.
Horarios
El sábado 2 y domingo 3 de mayo, la Feria del Libro abre sus puertas de 13 a 22 horas en el predio de La Rural, Palermo. La programación comienza cada jornada con propuestas en el Espacio Digital del Pabellón Amarillo, donde se realizan talleres de creación literaria a partir de frases aleatorias, actividades para explorar la creatividad mediante inteligencia artificial y experiencias de lectura lúdica y personalizada.
A partir de las 14:00, la oferta se extiende con talleres científicos del Instituto Balseiro y la CNEA sobre reactores nucleares, radiaciones y experimentos con luz, sumando actividades de divulgación para grandes y chicos.
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