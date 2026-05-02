Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del sábado 2 y domingo 3 de mayo

Mientras cae la noche, la Feria del Libro sigue viva: proyecciones, conciertos y charlas filosóficas extienden la jornada, consolidando a La Rural como el epicentro cultural de la ciudad y un espacio donde la curiosidad no descansa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires encara su segundo fin de semana en La Rural con una programación que potencia la diversidad cultural, la innovación y la participación de autores nacionales e internacionales. El sábado 2 y domingo 3 de mayo, la feria ofrece propuestas para todos los públicos, con actividades que combinan literatura, ciencia, tecnología y debates contemporáneos, consolidando su rol como el principal encuentro cultural de la ciudad.

Durante ambos días, los visitantes podrán disfrutar de talleres creativos, charlas, presentaciones de libros, espacios interactivos y actividades infantiles, en una edición que refuerza el compromiso con la experimentación, la inclusión y la memoria.

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Las presentaciones de libros y charlas con autores se suceden durante toda la tarde. Entre los destacados del sábado, figuran encuentros con Pamela Stupia, Arturo Pérez-Reverte, Megan Maxwell, Georgina Orellano y Horacio Castellanos Moya, además de paneles sobre inteligencia artificial, derechos, diversidad y memoria histórica. Las actividades infantiles incluyen cuentacuentos, talleres de ilustración, desafíos literarios y espectáculos de magia.

El domingo mantiene la dinámica de talleres, presentaciones y diálogos, priorizando la interacción con el público y la participación de referentes de la literatura argentina e internacional. La agenda completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible en el sitio web oficial de la feria y se actualiza diariamente para reflejar las novedades.

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El segundo fin de semana de la Feria del Libro refuerza su apuesta por la pluralidad, el acceso y la experimentación, renovando el encuentro entre lectores, autores, ciencia y creatividad en Buenos Aires.

El cierre del día llega con un maratón de poesía, donde las voces se alternan y los versos encuentran eco en los pasillos, mientras el público celebra la palabra en todas sus formas

Toda la programación de la Feria del Libro el 2 de mayo

13:00 h

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

13:30 h

Narración de “La vaca va a ser hermana”, de Agustina Lynch. Aborda emociones que despierta la llegada de un nuevo integrante a la familia, como celos, dudas y alegría. Paca descubre que el amor entre hermanos siempre estará presente. Una narración con preguntas para que chicos compartan vivencias y expresen lo que sienten, importante para momentos de cambio. De 2 a 9 años.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Agustina Lynch

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Abremente, preguntas y respuestas para aprender y divertirse. Un taller para jugar con preguntas y respuestas para toda la familia junto a Nanucuentos. De 0 a 12 años.

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Organiza: Catapulta

Participa: Nanucuentos

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

14:00 h

Espectáculo de Narración Oral para Niños.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Las Capelinas, Palabra que va, Jimena Britos, Rodolfo González (Costa Rica)

Coordina: No mencionado

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Espectáculo de Narración Oral para Adultos.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: Palabras de Mar, Entramadas Itinerantes y Compañía Cuenta Cuentos Escuela de la Costa

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Espectáculo de Narración Oral para Adultos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Las berenjenas violetas, Vivi Aguirre, Gamba & Ginny (España)

Coordina: No mencionado

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Una numerosa audiencia asiste atenta a la presentación de un homenaje a Mario Vargas Llosa en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (Fundación El Libro )

La secundaria.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: Oli Riesenkamp, Camila Cortelloni y Ame Theodil Deneu

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Reactores nucleares: el lugar donde los átomos se rompen y el futuro se construye. ¿Sabés qué pasa adentro de un reactor nuclear? Pequeños átomos se transforman en energía que, además de utilizarse para generar electricidad, se usa en medicina, industria y hasta para explorar el espacio. ¿Y lo mejor? Argentina es uno de los pocos países en el mundo que sabe cómo hacerlo. Vení a descubrir cómo funcionan los reactores, para qué sirven y por qué son clave para el futuro. Spoiler: no es magia, es ciencia y tecnología argentina, y está buenísima.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Radiaciones en la vida cotidiana. ¿Hay radiaciones y radiactividad por todos lados? ¡Vení y descubrilo! Vamos a medir la radiación emitida por un hueso de dinosaurio y una piedra de uranio y, también, ver si algunos alimentos o materiales presentes en la vida cotidiana emiten radiación. Y después de toda esa investigación, esperamos que hayas encontrado la respuesta y además, ¡nuevas preguntas!

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

No es magia, es física: los secretos de la luz. ¿Qué es la luz? En nuestro stand vas a poder verla en acción. Con experimentos interactivos vamos a explorar cómo la luz viaja, se refleja y se refracta. ¿Por qué un haz de luz cambia de dirección al entrar en el agua? ¿Cuándo ocurre la reflexión total y qué tiene que ver eso con las fibras ópticas? ¿Por qué el cielo es azul y los atardeceres rojizos? También experimentaremos con espejos, láminas polarizadoras y reflectores de distintos colores para descubrir cómo se forman las imágenes y cómo percibimos el color. Fenómenos que observamos todos los días... pero que casi nunca pensamos. Para los más grandes: ¿la luz es una onda o está compuesta por partículas? Vení a experimentar la luz.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Estudiar en el Instituto Balseiro. Acercate a conocer cómo es estudiar en el Instituto Balseiro y trabajar en el Centro Atómico Bariloche. Vas a descubrir que se ofrecen becas para que puedas estudiar Física e Ingeniería en Telecomunicaciones, Mecánica o Nuclear en un centro de prestigio internacional, con excelente proyección laboral.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO-

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

14:30 h

“Letras de mi tierra 2”. Presentación conjunta de escritoras mendocinas que comparten su narrativa y poesía escrita al pie de los Andes, Antología de pequeños escritores y Lectura fácil.

Organiza: Letras Proyecto Editorial

Participa: Viviana Baldo, Cecilia Horta, Antonella Gioachini, Carina Galarraga, Caliope

Coordina: Viviana Baldo

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Pamela Stupia presenta “Cuando te vas”.

Organiza: Ediciones Urano

Participa: Pamela Stupia, Barby Drewsen, Daiana Nappi, Érica Marino

Coordina: Georgina Dritsos

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Presentación del libro colectivo “En Diálogo”, ensayos filosóficos, literarios, sociales, con videos de música y lectura de poemas.

Organiza: Academia filosófica Diálogos, SIMC (Italia), Asolapo (Italia), UNESCO Red Internacional Mujeres Filosofas

Participa: Gabriella Bianco, Lorena B. Marcos, Luciano Maddonni, Daniela Muttis, Clara Isabel Pinton

Coordina: Dr. Gabriella Bianco, PhD

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Inma Rubiales presenta “Un amigo gratis”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Inma Rubiales

Coordina: Ivana Kasper

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

15:00 h

Arset ediciones. Antología de grabados de argentina y Cerdeña donde participan más de 20 grabadores argentinos y otros tanto de Italia. Charla y proyección de grabados.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Liliana Esteban, Marcelo Bagnati, Claudio Mangifesta, Rodolfo Mata, Fabio Doctorovich y otros

Coordina: Diego Lazcano

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Taller de educación emocional. Un espacio para leer los cuentos de la colección: Cuentos cortos para niños, y participar en actividades creativas. Con la participación de las autoras e ilustradora: Dolores Arrigo, María Canale y Ana MacDonagh. De 5 a 12 años.

Organiza: Ediciones Granica

Participa: Dolores Arrigo, María Canale y Ana MacDonagh

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Ultra zombies. ¡UNA HISTORIETA TERRORÍFICA! Taller para introducir a niños y niñas en el mundo de la historieta a través del humor y el terror. Comienza con una videollamada en vivo a los zombies como disparador creativo. Luego se explican de manera interactiva los conceptos básicos de la historieta y cada participante crea su propia historia. De 2 a 12 años.

Organiza: Ediciones De la Flor

Participa: Pablo Henriquez

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Boybands y fanfics: leer y escribir sobre ellos. La música, la escritura y la lectura se unen en una charla donde los protagonistas son los chicos lindos del pop.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Anaopinadetodo, Naiara Philpotts y Maggie London

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

15:30 h

Lectura de mitos griegos. La actividad propone un encuentro de lectura en voz alta de mitos y leyendas. A través de la escucha de relatos tradicionales, se busca acercar a los participantes a historias que forman parte del patrimonio cultural y literario. De 9 a 12 años.

Organiza: Ediciones Lea

Participa: Luis Ángel Del Castillo, Elena Loayza y Mauro Marino

Coordina: No mencionado

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Las historias de realismo mágico y literatura fantástica se reinventan en diálogos con autores y autoras que exploran nuevos modos de construir mundos y de pensar el lugar de la fantasía en la vida cotidiana

16:00 h

Ludovica Squirru Dari presenta “Horóscopo chino 2026”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Vargas Llosa: literatura y política. La mesa propone un análisis y debate sobre la figura del escritor como intelectual latinoamericano.

Organiza: Luis Ángel Del Castillo Saldaña

Participa: Álvaro Fernández Bravo, Luis Ángel Del Castillo, Elena Loayza y Mauro Marino

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Colihue presenta “Las dos caras de Julio Argentino Roca”, el nuevo libro de Maximiliano Molocznik, referente del revisionismo histórico argentino y discípulo de Norbeto Galasso.

Organiza: Colihue

Participa: Maximiliano Molocznik

Coordina: No mencionado

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Cristina Pérez presenta “Mujer Samurai”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Martín Kohan presenta sus últimos libros y dialoga con Juan José Becerra.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Martín Kohan

Coordina: Juan José Becerra

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Damián Di Pace presenta su libro “El futuro de las pymes”.

Organiza: Ediciones Urano

Participa: Damián Di Pace, Diana Mondino y equipo de Ediciones Urano

Coordina: Georgina Dritsos

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Presentación de libro y videos: Gabriella Bianco, Itinerarios ético-filosóficos del siglo XX al siglo XXI, 2026 y videos de música de Daniela Muttis.

Organiza: Academia filosófica Diálogos, Olimpiada Argentina de filosofía, Editorial Martin (MdP), UNESCO Red internacional Mujeres Filosofas, SIMC (Italia)

Participa: Gabriella Bianco, Marcelo Lobosco, Lorena B. Marcos, Clara Isabel Pinton

Coordina: Dr. Gabriella Bianco, PhD

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación de los libros “Dislexia y otros trastornos específicos del aprendizaje” y “Emociones en acción”.

Organiza: Editorial Bonum

Participa: Silvia Figiacone y Lucrecia Prat Gay

Coordina: No mencionado

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Coronados de Gloria: vivir el fútbol de los Murciélagos y las Murciélagas. ¿Cómo se juega al fútbol sin ver? Las selecciones argentinas Los Murciélagos y Las Murciélagas invitan a vivir una experiencia única donde el juego se guía por el oído, el cuerpo y el equipo, desafiando los límites y transformando la forma de entender el deporte.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Federación Argentina de Deportes para Ciegos, miembros de las selecciones nacionales “Los murciélagos” y “Las murciélagas”

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Arturo Perez-Reverte presenta “Misión en Paris”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Mujeres, comercio sexual, juicio y derechos humanos. Mesa redonda para pensar la problemática del comercio sexual, el juicio por jurados en Argentina y su vínculo con los derechos humanos.

Organiza: Lorena Fabiola Banfi

Participa: Alexia Sofia Alonso, Cecilia González

Coordina: Lorena Fabiola Banfi

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Literatura coreana para amantes de los k-dramas. ¿Te enganchaste con las series coreanas y querés conocer más? Flor Castillo (@coreaconflor) y Lula Zunino (@kdramaclub.arg) te invitan a encontrar tu próxima lectura basada en los K-Dramas que se robaron tu corazón. Vení con anotador, que te vas a llevar varias recomendaciones.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Flor Castillo y Lula Zunino

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

De Tolkien a Sarah J. Maas: La travesía de leer y escribir fantasy. ¿Qué ha cambiado en la literatura fantástica desde los grandes clásicos a los nuevos best Sellers? ¿Qué diferencias hay en cómo se lee y se escribe fantasía? ¿Hay un método único para construir mundos fantásticos? ¿Tienen los secretos de la magia un lugar en nuestra vida actual ¿Cómo se nutre la fantasía de otros géneros?

Organiza: Del Fondo Editorial

Participa: Agus Cámara, Flor Núñez Graiño, Ann Rodd, Luciana Zavattargo y Nora Z. Wilson

Coordina: No mencionado

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

16:30 h

Vení a conocer “El Olfatoscopio”, un libro para leer, ¡y oler! junto a Vick. De 2 a 9 años.

Organiza: Vick

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Cómic, fútbol, extraterrestres y magia. Fernando de Vedia y Sebastián Ramseg los autores de la colección de cómics. “Escuelita de campeones” te invitan a vivir un show de magia, comics y mucha diversión. De 5 a 12 años.

Organiza: Catapulta

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

El deporte y la literatura se entrelazan en una experiencia sensorial cuando Los Murciélagos y Las Murciélagas invitan al público a descubrir cómo se juega al fútbol sin ver, guiados solo por el oído y el trabajo en equipo. - (Seba Motta - Fundación El Libro)

17:00 h

Literatura travo. ¿Qué voces recorren las escrituras transmasculinas y no binarias en Argentina? gaita nihil y Pao Raffetta conversan sobre su historia, problematizan el presente y revisan sus archivos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: gaita nihil, Pao Raffetta

Coordina: No mencionado

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Reverencia y desacato. Ilustrar un texto es mucho más que traducir en imágenes una historia escrita: es proponer historias alternativas, enriquecer personajes, hacer que las palabras cobren formas inesperadas. Entre el respeto a los originales y la completa insubordinación, este encuentro propone poner a conversar a tres ilustradores sobre los desafíos que les presentaron tres proyectos de ilustración recientes de obras literarias de distintas épocas: “Teo y la TV”, de Sara Gallardo, “Vida y obra de algunas nubes”, de Hernán Ronsino, y la “Ilíada” y la “Odisea”, de Homero, reescrita por Nicolás Schuff.

Organiza: Fiordo, Siglo XXI Editores y Limonero

Participa: Nicolás Castelo, Mariana Ruiz Johnson y Christian Montenegro

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Cómo hacer un libro álbum con Carpo Carpincho. Viky y Guadalupe Baldi enseñan a los niños cómo hacer sus propios libro álbumes a partir de su propia experiencia: elegir el personaje, qué historia contar, cómo ponerlo en papel. Una propuesta creativa y lúdica para acercar a los niños el proceso de escritura. De 5 a 9 años.

Organiza: Colihue

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Biblioteca Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Latinoamérica: de la realidad al realismo mágico. Con la presencia de una escritora brasileña, una uruguaya, una argentina y una bookfluencer que dará el marco teórico, se hablará de los distintos niveles de realidad y fantasía que hay en nuestros territorios.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Socorro Acioli (Brasil), Micaela Alvarez (Uruguay), Sofía Olguín y Cata Olgiati

Coordina: No mencionado

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

17:30 h

Entrega del Premio de la Crítica.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Fundación El Libro

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Cómo gestionar tu aula sin gritar (ni enloquecer).

Organiza: Santillana

Participa: Santillana junto a Laura Lewin

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Colihue presenta “Esquema de una interpretación de El Eternauta”, el nuevo libro de Miguel Mazzeo sobre la obra cumbre de H. G. Oesterheld.

Organiza: Colihue

Participa: Miguel Mazzeo

Coordina: No mencionado

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Eduardo Sacheri presenta “Qué quedará de nosotros”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Nuevos paradigmas del mundo editorial.

Organiza: Editorial Dunken

Participa: Belén de Urquiza y Valentina de Urquiza

Coordina: Guillermo de Urquiza

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Ana, la fundadora”, de Mercedes Giuffré.

Organiza: Edhasa

Participa: Mercedes Giuffré y María Rosa Lojo

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Teoría del juego”, de Arià Paco.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Arià Paco

Coordina: Rosario Pozo Gowland

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Manifestando la Metafísica

Organiza: Editorial Metafísica

Participa: Rubén Cedeño

Coordina: Fernando Candiotto

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Azul

Paradeporte: cuando el deporte desafía los estereotipos. Deportistas compartirán sus experiencias en el paradeporte y cómo el deporte puede transformar miradas sociales, desafiar estereotipos y abrir nuevas posibilidades de participación y superación.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: María de los Ángeles Muñoz, María Sol Campos

Coordina: Maximiliano Nobili

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

La literatura coreana y el fenómeno de los K-dramas encuentran su espacio en una charla donde las recomendaciones se multiplican y los espectadores toman nota de nuevas lecturas inspiradas en series populares. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

18:00 h

Reunión estelar. Margarita Mainé y Liliana Cinetto cuentan historias. Margarita y Liliana cuentan dos historias fascinantes: “¡Gol!”, un relato de fútbol a días del inicio del Mundial, y “La pandilla de la selva”, el grupo de amigos más divertidos del mundo. De 5 a 12 años.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Margarita Mainé y Liliana Cinetto

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Minimeditaciones para antes de dormir. Lectura y actividades artísticas de la mano de la autora, Victoria Bunge y la ilustradora, María Elina. De 5 a 12 años.

Organiza: Ediciones Granica

Participa: Victoria Bunge; María Elina

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Los desafíos de la traducción juvenil: La traducción es un tema de debate constante. ¿Por qué? ¿Con qué se enfrenta la persona que es puente entre un idioma y otro? Dos traductoras literarias debaten sobre la profesión.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Andrea Valeri y Barbara Drewsen

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Diálogos entre la literatura y el teatro: adaptaciones literarias en el teatro porteño contemporáneo por Rocío Llana

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

18:30 h

Memoria de Buenos Aires. Natalia Kerbabian (@natzkerba) y Fabio Márquez (@paisajeante) hacen un recorrido por el paisaje urbano de la ciudad y nos proponen agudizar la observación y mirar colectivamente a una Buenos Aires que no queremos olvidar. Exposición guiada.

Organiza: Futurock

Participa: Natalia Kerbabian y Fabio Márquez

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

19:00 h

Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa IV. Menopausia: ahora sí se habla. Cuerpo, tiempo y relato.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Laura Wittner, Inés Garland, Mariana Carbajal, Ingrid Beck

Coordina: Inés Hayes

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

José Norte presenta su libro “El fin de la privacidad ¿para siempre? De la seducción de like a la vigilancia y el control total.

Organiza: Editorial Kier

Participa: José Norte, Eduardo Callaey

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Colihue presenta “Argentina desaparecida: Dictadura 1976-1983”, el nuevo libro de Gustavo Campana, a 50 años del Golpe cívico-militar.

Organiza: Colihue

Participa: Gustavo Campana

Coordina: No mencionado

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Salvador Di Stefano presenta “Cambia la música”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Salvador Di Stefano

Coordina: No mencionado

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Viviana Rivero presenta “El alma de las flores”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Bajo el encanto de Jane Austen”. Novela romántica contemporánea. Una charla con una de las autoras argentinas más representativas.

Organiza: Del Fondo Editorial

Participa: Gabriela Margall y Martina Antognini

Coordina: Jessica Gualco

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Entre experimentos y explicaciones, el Instituto Balseiro y la CNEA abren la puerta al mundo de la ciencia, acercando a grandes y chicos a los misterios de los átomos, la energía nuclear y la física de la luz

Presentación de libro.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Laura G Miranda presenta la nueva edición de “Amuleto contra el vacío”.

Organiza: VR Editoras

Participa: Laura G. Miranda

Coordina: No mencionado

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Editorial Del Naranjo presenta sus novedades 2026 de literatura infantil y juvenil.

Organiza: Editorial Del Naranjo SRL

Participa: Nicolás Schuff, Liza Porcelli Piussi, Verónica Sukaczer, Liliana Cinetto, Silvina Palmiero, Natalia Schapiro y otros

Coordina: Norma Huidobro

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

María O’Donnell presenta “Montoneros”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: María O Donnell

Coordina: Ernesto Tenenmbaum

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Brujas, putxs y travas: de la Edad Media a la actualidad. Un conversatorio para pensar el pasado y la teoría en clave queer, alrededor de los imaginarios a la largo del tiempo y sus personajes. De Juana de Arco a Stars, de las viejas categorías de lo gay a los estudios de género actuales.

Organiza: Editorial Madreselva

Participa: María Luisa Peralta, Diego Trerotrola

Coordina: Editorial Madreselva

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Vampiros con los que crecimos: Crepúsculo, Vampire Diaries, etc. Se cumplieron 20 años de Crepúsculo, una de las sagas pioneras del fenómeno juvenil. Pero hubo otras. Y las extrañamos. Aunque los vampiros nunca nos dejan...

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Valen Guiducci, Meli Corbetto, Sol Freitas Taiyo y Mica Bibliotafa

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

El Libro Absoluto: entre Borges y el Universo en la búsqueda del conocimiento Total. Charla interactiva.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO-

Participa: Joaquín Fargas

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

19:30 h

Concurso de Banderas - Clasificación - Última Chance. ¿Cuánto sabés de los Países del Mundo?. Vamos a jugar un con todos los presentes para ver quién es el que más banderas puede reconocer. Con premios y regalos especiales para todos los que participen. Los mejores serán clasificados a la Gran Final. De 5 a 12 años.

Organiza: Luminias

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Jugamos con Melina Pogorelsky y Piper a los 13 cuentos diminutos. 13 haikus ilustrados sobre cuentos clásicos. De 5 a 12 años.

Organiza: Buena Cosecha y Cúspide

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Biblioteca Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

20:00 h

Proyección de cortos independientes, transformando el mundo literarios con medios digitales.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Brindis por el futuro de la literatura. Factotum Ediciones celebra el lanzamiento de la antología “Los rotos”, con la presencia de sus autores.

Organiza: Factotum Ediciones

Participa: Federico Jeanmarie, Inés Hop, Francisco Moulia, Cecilia Azzolina y otros

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Todos los amores del mundo. Maratón de poesía.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Flor Da Piaggi, Celeste Sawczuk, Pablo Romero, Tomás Litta, Camila Mermet

Coordina: Álvaro Garat

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Las charlas y presentaciones de autores convocan a lectores de todas las edades, que escuchan de primera mano las experiencias de escritores nacionales e internacionales, cruzando la frontera entre lector y creador - (Imagen Ilustrativa Infobae)

20:30 h

Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa V. La infancia: familia, memoria y los fantasmas de lo vivido.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Alejandra Kamiya, Federico Jeanmaire, Juan Solá, Manuela Martínez, Loyds

Coordina: Patricio Zunini

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Centroamérica: relatos en plural. Luis Chaves y Horacio Castellanos Moya, dos voces fundamentales de las literaturas de la región, conversan con Claudia Neira Bermúdez sobre las distintas formas de narrar Centroamérica. Dos escrituras, dos contextos, dos miradas que tensan cualquier idea de una región homogénea.

Organiza: Festival Centroamérica Cuenta y Fundación El Libro

Participa: Horacio Castellanos Moya y Luis Chaves

Coordina: Claudia Neira Bermúdez

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

La escritura es un puente, la lectura, un puerto.

Organiza: SADE

Participa: Ana María Costilla

Coordina: SADE Malvinas Argentinas

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Héctor Abad Faciolince presenta “Ahora y en la hora”.

Organiza: Fundación El Libro, Penguin Random House Grupo Editorial y Acción Cultural Española (AC/E)

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Arquitecturas de un relato: entre la novela y el cuento. La novela y el cuento comparten el mismo territorio narrativo, pero avanzan con pulsos distintos. En esta charla, cuatro autores exploran cómo cada forma exige decisiones sobre ritmo, estructura y profundidad, y cómo la extensión moldea la experiencia de escritura. Desde el aliento sostenido de la novela hasta la brevedad del cuento, el diálogo propone pensar ambos géneros como espacios de riesgo, precisión y libertad.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participa: Katya Adaui, Carlos Yushimito, Gustavo Rodriguez y Ariel Bermani

Coordina: Anne-Sophie Vignolles

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Azul

La novela y el cuento comparten el mismo territorio narrativo, pero avanzan con pulsos distintos. En esta charla, cuatro autores exploran cómo cada forma exige decisiones sobre ritmo, estructura y profundidad, y cómo la extensión moldea la experiencia de escritura. Desde el aliento sostenido de la novela hasta la brevedad del cuento, el diálogo propone pensar ambos géneros como espacios de riesgo, precisión y libertad.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Camila Sosa Villada presenta “El viaje inutil”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Camila Sosa Villada

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Toda la programación de la Feria del Libro el 3 de mayo

13:00 h

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Desafio Literario: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

13:30 h

¿Cómo creo el personaje de mi historia? Taller inspirado en Teo y Ana y La magia de Ivy, donde los chicos imaginarán y dibujarán sus historias y personajes. Con búsquedas de criaturas y objetos y relatos de identidad y aceptación, estimularemos la imaginación, la confianza y la idea de que la mejor magia es animarse a ser uno mismo. De 5 a 12 años.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Alexiev Gandman; Malena Contieri - Lamaleluna

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

El stand de Perú en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 exhibe su oferta cultural mientras se prepara para ser el País Invitado de Honor.

14:00 h

Cierre del 29° Encuentro Internacional de Narración Oral “Cuenteros y cuentacuentos”.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: José Campanari, Cucha del Aguila (Perú), Rodolfo González, (Costa Rica), Compañía la Matrioska (Chile), Yesenia Montes (Perú), Mario Castillo (Perú), Gamba & Ginny (España)

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Reactores nucleares: el lugar donde los átomos se rompen y el futuro se construye. ¿Sabes qué pasa adentro de un reactor nuclear? Pequeños átomos se transforman en energía que, además de utilizarse para generar electricidad, se usa en medicina, industria y hasta para explorar el espacio. ¿Y lo mejor? Argentina es uno de los pocos países en el mundo que sabe cómo hacerlo. Vení a descubrir cómo funcionan los reactores, para qué sirven y por qué son clave para el futuro. Spoiler: no es magia, es ciencia y tecnología argentina, y está buenísima.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participa: Luciana Jares, Soledad Briseño, Mariana del Ponte y Marcela Soriano

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Radiaciones en la vida cotidiana. ¿Hay radiaciones y radiactividad por todos lados? ¡Vení y descubrilo! Vamos a medir la radiación emitida por un hueso de dinosaurio y una piedra de uranio y, también, ver si algunos alimentos o materiales presentes en la vida cotidiana emiten radiación. Y después de toda esa investigación, esperamos que hayas encontrado la respuesta y además, ¡nuevas preguntas!

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

No es magia, es física: los secretos de la luz. ¿Qué es la luz? En nuestro stand vas a poder verla en acción. Con experimentos interactivos vamos a explorar cómo la luz viaja, se refleja y se refracta. ¿Por qué un haz de luz cambia de dirección al entrar en el agua? ¿Cuándo ocurre la reflexión total y qué tiene que ver eso con las fibras ópticas? ¿Por qué el cielo es azul y los atardeceres rojizos? También experimentaremos con espejos, láminas polarizadoras y reflectores de distintos colores para descubrir cómo se forman las imágenes y cómo percibimos el color. Fenómenos que observamos todos los días... pero que casi nunca pensamos. Para los más grandes: ¿la luz es una onda o está compuesta por partículas? Vení a experimentar la luz.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Estudiar en el Instituto Balseiro. Acercate a conocer cómo es estudiar en el Instituto Balseiro y trabajar en el Centro Atómico Bariloche. Vas a descubrir que se ofrecen becas para que puedas estudiar Física e Ingeniería en Telecomunicaciones, Mecánica o Nuclear en un centro de prestigio internacional, con excelente proyección laboral.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Cuando lo cotidiano se vuelve magía: escribir realismo mágico hoy. ¿Qué es y qué no es el realismo mágico? Definición del género y diferenciación con la fantasía. Inspiración de libros y autores/as, contexto histórico.

Organiza: Miríficas

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

14:30 h

Presentación de la reedición del libro “El Santo de la Espada”, de Ricardo Rojas. Declarado de interés sanmartiniano por el Instituto Nacional Sanmartiniano.

Organiza: Villa Ediciones

Participa: Roberto L. Elissalde y Alberto Filippi

Coordina: Sr. Horacio Sebastián Garcete

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Charla Fantasy de la mano de Agus Cámara y Flor Núñez Graiño, presentando sus sagas “Las Tierras Reias” y “Codexia”.

Organiza: Del Fondo Editorial

Participa: Agus Cámara y Flor Núñez Graiño

Coordina: Jessica Gualco

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Conversatorio sobre “Nunca llegarás a viejo”, de Susana Rosano. La autora escribe desde la vorágine de una ausencia: la de su hermano Alfredo, asesinado por la dictadura argentina en 1976. Pero el libro no se limita al testimonio de una historia propia: se adentra en la complejidad de la memoria fraterna, interpela las zozobras de una relación que se establece desde el amor y los celos, la competencia y la admiración.

Organiza: Beatriz Viterbo Editora

Participa: Susana Rosano, Nora Dominguez y Teresa Basile

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Agustina Buera e Ivana Kasper presentan sus nuevos libros.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Agustina Buera e Ivana Kasper

Coordina: Álvaro Garat

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Azul

Islam - una religion de paz.

Organiza: Comunidad Musulmana Ahmadia Argentina

Participa: Imam Marwan Gill

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

15:00 h

Exposición fotográfica, observando el vínculo entre el imaginario literario con los medios digitales

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Miedo en las instituciones: ¿territorios de sospecha o de ternura? Un espacio para pensar cómo fortalecer los vínculos en contextos complejos, abordar conflictos de convivencia y alojar las emociones sin clausurarlas. Se compartirán experiencias y propuestas para construir lazos entre infancias, adolescencias, familias y equipos institucionales.

Organiza: Noveduc / Novedades Educativas

Participa: Liliana Maltz

Coordina: Noveduc / Novedades Educativas

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Texto Final OK, un stream de escritura para fallar en vivo. ¿Qué significa esto? Que en tiempo real Camila Levato y Natalia Rozenblum se entregan a escribir con distintas consignas y mostrar/compartir sus procesos/movimientos de creación. Los usuarios pueden intervenir dándoles indicaciones y también pueden escribir sus propios textos. Todo se lee y se comenta para destacar lo que funciona y, sobre todo, para destacar lo que no funciona y cómo se puede corregir.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Natalia Rozenblum y Camila Levato

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

En la zona infantil, cuentacuentos, talleres y espectáculos de magia capturan la atención de los más chicos, que participan activamente, imaginan personajes y comparten sus propias historias en voz alta

16:00 h

Presentación de libro.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación de los libros “Modo secundaria ON” y “Enseñar en la era de la IA”.

Organiza: Editorial Bonum

Participa: Mariano Ávalos, Ana Pane y María Tresca

Coordina: No mencionado

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Georgina Orellano presenta “Vidas putas”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: Georgina Orellano

Coordina: No mencionado

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Azul

Cuerpos bajo presión: belleza, gordofobia y dictadura estética. Una conversación sobre los estándares de belleza, la gordofobia y la presión estética en la sociedad contemporánea, explorando cómo estas normas impactan en la salud mental, los cuerpos y las formas de habitar la identidad.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Mia Bacanelli, Carolina Sichel, Itzel Vegagil

Coordina: Brenda Mato

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Megan Maxwell y Sandra Miró en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Megan Maxwell y Sandra Miró

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Libros raros, inéditos o inconseguibles. Rara Avis Editorial, La Mariposa y la Iguana y Ediciones Corregidor proponen dar visibilidad a la reciente publicación de obras de autoras lesbianas del pasado. Leeremos a: Safo de Lesbos, por Mariana Gardella en relación a su publicación “Ni bosque, ni sonido. Vida, fragmentos y máscaras de Safo”, (Rara Avis Editorial); Radclyff Hall, por Leticia Hernando en relación a la publicación de la primera novela lésbica de la historia, “El Pozo de la soledad” (La mariposa y la iguana); Gabriela Mistral, por Alicia Salomone en relación a la compilación de poemas inéditos en Corregidor.

Organiza: Rara Avis Editorial, La Mariposa y la Iguana y Ediciones Corregidor

Participa: Mariana Gardella, Leticia Hernando y Alicia Salomone

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Autores, lecturas favoritas y anécdotas del mundo editorial: charla distendida sobre los entretelones de editar, tratar con autores, viajar a ferias y promocionar los libros.

Organiza: Ediciones Urano

Participa: Leonel Teti y Georgina Dritsos

Coordina: No mencionado

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

16:30 h

Narración de los dos cuentos, interacción con el público sobre la temática, el juego y el aprendizaje. De 2 a 9 años

Organiza: Editorial Océano

Participa: Faby Pavela, Verónica Álvarez Rivera

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

El secreto de las aves. Cuentacuentos y taller de Ilustración. Una experiencia de mediación lectora que combina la narración oral con la expresión plástica. Los participantes descubrirán la historia a través de una lectura lúdica y luego crearán su propia “ave mensajera” utilizando técnicas sencillas de collage y dibujo seco, explorando los conceptos de misterio y naturaleza presentes en la obra. De 2 a 12 años.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participa: Karina la Vega Sarmiento y Luciana Feito

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Canciones del tiempo. Carolina Saade, Vero Gerez y Santiago Adano presentan un concierto a tres voces y guitarra que invoca Canciones del tiempo de Maricastaña, el disco de Leda Valladares y María Elena Walsh que, en los años cincuenta, rescató un repertorio popular que “ni el tiempo, ni la moda ni los medios de difusión consiguen borrar”.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Carolina Saade, Vero Gerez, Santiago Adano

Coordina: No mencionado

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

17:00 h

Tocando el cielo con las manos, observaciones telescópicas por Constantino Baikouzis

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Constantino Baikouzis

Coordina: No mencionado

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Inteligencia Artificial: ¿Bomba de humo o revolución sin precedentes? La inteligencia artificial está causando exageraciones, entusiasmos desmedidos y miedos descontrolados. Por eso, te invitamos a dos expertos en big data e inteligencia artificial para desmitificarla, entenderla y responder algunas todas nuestras preguntas.

Organiza: Siglo XXI Editores

Participa: Walter Sosa Escudero y Nicolás Martorell

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

El chavo en la Feria del Libro. De 5 a 10 años.

Organiza: Mc. Donalds

Participa: Topa

Coordina: No mencionado

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Sport romance: autoras argentinas. ¿Es el sport romance un subgénero que llegó para quedarse? Ya no hay que leer importados. Las autoras argentinas vienen pisando fuerte. Verdadera tribuna literaria y deportiva.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Paulina Maggi, Milena Walters, Noelia Mansilla y Em Torres

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

En el Espacio Digital, los visitantes se enfrentan al desafío de crear relatos con ayuda de la inteligencia artificial, donde cada frase disparadora despierta mundos posibles y la creatividad se vuelve protagonista

17:30 h

Está llegando el mundial y todo se convierte en pasión y fanatismo. Sin embargo, el fútbol es más que eso. A partir de las obras de Osvaldo Bayer y Eduardo Galeano grandes personalidades del deporte y la cultura recuperan una mirada desde el sur de este fenómeno que no es solamente un deporte.

Organiza: Siglo XXI Editores

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Voces desde Ucrania.

Organiza: Embajada de Ucrania en la República Argentina

Participa: Artem Chapeye, Eugenia Kuznetsova, Héctor Abad Faciolince, Eduardo Slusarczuk

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Horacio Castellanos Moya presenta “Cornamenta”.

Organiza: Fundación El Libro y Penguin Random House

Participa: Horacio Castellanos Moya

Coordina: No mencionado

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Pedro Mairal presenta “Los nuevos”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Pedro Mairal

Coordina: Eugenia Zicavo

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Fantasy day: Xaden y Rhys.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Luciérnagas Negras”, de Rocío Magalí.

Organiza: De Ciutiis Ediciones - Ediciones Fey

Participa: Rocío Magalí

Coordina: Osky Darkbooks

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Arià Paco: deseo, amor e identidad en diálogo con escritores argentinos. Una conversación sobre las formas contemporáneas del deseo, el amor y la identidad a partir de la obra de Aria Paco. En diálogo con Enzo Maqueira y Leila Sucari, la mesa propone explorar vínculos, cuerpo e intimidad desde distintas escrituras. Un cruce entre experiencias, sensibilidades y modos de narrar lo afectivo hoy.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Arià Paco, Enzo Maqueira y Leila Sucari

Coordina: Marina Abiuso

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Azul

¿Qué oís cuando me escuchás? Dos mujeres, dos voces y una experiencia en común: la hipoacusia. Un diálogo sobre vivir entre el sonido y el silencio, atravesar miedos y encontrar en el arte un camino para expresarse.

Organiza: Fondo de Cultura Económica

Participa: Ayelen Vegagil

Coordina: Verónica Sukaczer

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Jorge Fernández Díaz: Crónica de una gran pasión.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Jorge Fernández Díaz

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

18:00 h

Después de Davos. ¿Qué pasa con los derechos LGBTIQ+ hoy? Esta mesa propone pensar el momento actual, los discursos que buscan hacer tambalear nuestros derechos y los desafíos para sostenerlos. Conversan: Euge Murillo, Gabriela Ivy y Morena García. Modera: Paula Giménez.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Euge Murillo, Gabriela Ivy, Morena García

Coordina: Paula Giménez

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Historias que roban, temen y ganan. Narración inclusiva. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Micaela Sosa, Melisa García, Estefanía García, Natalia Santa Cruz

Coordina: Roxi Drucker

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

¡Vení a descubrir al fantasma! Un taller para jugar con la hermandad de los pelos de punta. De 5 a 12 años.

Organiza: Siglo XXI Editores

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Taller para jóvenes que quieren empezar a escribir: la autora, creadora de contenido y con dos libros publicados, dará teoría y práctica para que los participantes se lleven, al menos, la organización de un proyecto e ideas para su primer capítulo.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Agustina Grimm Pitch

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Buenas Tardes China en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Pista Central Exterior

Pabellón: Exterior

18:30 h

Un rayo cualquiera. Desastre, sensibilidad, y reparación de mundos. Si el fascismo es una máquina de aniquilación vital y textual, la conversación alojará polifonías y registros múltiples para activar la imaginación política y las memorias presentes en nuestros cuerpos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Flor Montes Páez, Andi Nachon, Romina Resuche, Pablo Farneda y Bárbara Alli

Coordina: Natalia Ortiz Maldonado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

En el Espacio Digital, los visitantes se enfrentan al desafío de crear relatos con ayuda de la inteligencia artificial, donde cada frase disparadora despierta mundos posibles y la creatividad se vuelve protagonista. - (Seba Motta - Fundación El Libro)

19:00 h

Noelia Pace, La Médium, presenta “Sesión abierta. Las almas conectan, el espíritu sana”.

Organiza: VR Editoras

Participa: Noelia Pace

Coordina: Laura G. Miranda

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Guillermo Martínez presenta “Un crimen dialéctico”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Guillermo Martínez

Coordina: Silvia Hopenhayn y Esther Cross

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Fantasy day 2.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Los nombres de mi padre”, de Daniel Saldaña París. Una conversación entre Valeria Tentoni y Daniel Saldaña París en torno a la escritura, las ciudades y los secretos familiares, a propósito de la publicación de Los nombres de mi padre (Anagrama), la novela más reciente del autor mexicano.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Daniel Saldaña París

Coordina: Valeria Tentoni

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Diplomatura SADE. Entrega de Diplomas.

Organiza: SADE

Participa: Alejandro Vaccaro, Berta Bilbao Ritcher, María de la Paz Pérez Calvo

Coordina: Ernesto Fernández Núñez

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Azul

Día de la provincia de Neuquén. Programas de Desarrollo del Sector del Libro NQN. Lanzamiento Circuito de Ferias en Neuquén.

Organiza: Fondo Editorial Neuquino

Participa: Julieta Corroza, Josefina Codermatz, María José Rodríguez, Ana Bonet e intendentes regionales

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Oriana Sabatini presenta “Podría quedarme acá”. Actividad con inscripción previa.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: Oriana Sabatini

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Faustino Oro rumbo al título mundial. Presentación del libro con una selección de las mejores partidas del niño prodigio del ajedrez argentino. Una manera instructiva de acercarse al ajedrez de Faustino y apender de él.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Participa: Sergio Slipak

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa VI. Inteligencia artificial y escritura. Entre la herramienta y la amenaza.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Santiago Siri, Horacio Convertini, María Sonia Cristoff, Luz Pearson

Coordina: Belén Marinone Soriano

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Pilar Quintana presenta “Noche negra” en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial y Fundación El Libro

Participa: Pilar Quintana

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

A cincuenta años de La Noche de los Lápices: un encuentro para reflexionar sobre uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia y el golpe militar en la Argentina. Con la participación de la autora y la ilustradora de la mano de FRAME y The Orlando Books, la charla invita a mantener viva la memoria.

Organiza: Riverside Agency

Participa: Marcela Citterio, Hernán Pellegrini, Mar Reboledo

Coordina: No mencionado

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Diálogo de Escritoras y Escritores de América Latina. Mesa I. Modulaciones del terror y del horror en la narrativa latinoamericana contemporánea.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: María Fernanda Ampuero (Ecu), Dolores Reyes (Arg), Elaine Vilar Madruga (Cub) y Zezé Atabales (Chi)

Coordina: Carolina Testa

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Familia, derechos y vinculos en crisis.

Organiza: Editorial Dunken

Participa: Víctor Piccoli

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

En el corazón de Palermo, la Feria Internacional del Libro abre sus puertas y una multitud recorre los pabellones en busca de historias, encuentros y nuevas ideas para leer, descubrir y compartir. - (UNAR)

19:30 h

Show de MAGIA con NAZAR MAGIA. Show de Magia con humor. El mago Nazar va a invitar a nenes y nenas a pasar al escenario para ayudarlo con sus trucos. En cualquier momento puede aparecer Nazarito, su fiel compañero de locuras mágicas. Un show para disfrutar en familia, lleno de magia y diversión. Con sorteo de libros. De 0 a 12 años.

Organiza: Bianca Ediciones

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Camino al Mundial. ¡Armá a los Tricampeones del Mundo! El multipremiado dibujante y autor presenta Campeones para armar, un taller en el que los chicos podrán armar a un jugador de la selección y ¡mucho más! De 5 a 12 años.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

20:00 h

Hay cadáveres. Lectura colectiva y conversación sobre la obra y el exilio de Néstor Perlongher, a 50 años de la última dictadura. El encuentro cierra con una lectura colectiva de Cadáveres.

Organiza: Editorial Madreselva

Participa: Andi Nachon, Juan Fer Garcia e invitades

Coordina: Editorial Madreselva

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Poesía en la era digital. Ediciones Monserrat y Espías Rusos conversan sobre los desafíos de editar y difundir poesía en tiempos de redes sociales y plataformas.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Misael Castillo, Pilar Sanjurjo, Laura Bravo y Claudio Gómez

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

20:30 h

“Eucaristía en el infierno” es una inmersión filosófica en las visiones de Carl Jung recogidas en “Los Libros Negros”. No se trata de un libro académico, sino de una travesía hermenéutica hacia el núcleo simbólico de lo inconsciente colectivo.

Organiza: El hilo de Ariadna

Participa: Alejandro Marshall, Roberto Torres y Mariana Sissia

Coordina: Leandro Pinkler

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Padecimientos y graves daños en la salud mental.

Organiza: Librería Raíces - Ediciones Cinco

Participa: Ana P. de Quiroga

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “El balcón ilustrado” de Tomi Mülle

Organiza: SADE

Participa: Victor Hugo Morales, Dolores Solá y Tute

Coordina: Eduardo Valdés

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Azul

Lanzamiento oficial de una nueva colección de la editorial Hojas de Sur, Colección FARO, en la que se publicarán, en esta ocasión, siete libros: ensayos políticos, económicos y de ficción.

Organiza: Hojas del Sur

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las entradas y cómo comprarlas

El ingreso general para el sábado 2 y domingo 3 de mayo tiene un valor de $12.000 por jornada. Las entradas pueden adquirirse en las boleterías del predio de La Rural o de forma anticipada a través del sitio web oficial de la feria. Cada ticket incluye un “chequelibro” de $12.000, utilizable en la compra de libros en librerías adheridas, lo que transforma la entrada en una inversión directa en material de lectura. Además, las editoriales participantes otorgan vales y descuentos adicionales con cada compra, ampliando los beneficios para los visitantes.

La Fundación El Libro, organizadora del evento, remarcó que el ajuste de precios busca garantizar la accesibilidad, especialmente en jornadas con programación extendida como el segundo fin de semana.

Quiénes tienen descuentos

El acceso es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un mayor, personas con discapacidad junto a un acompañante (con certificado), docentes de todos los niveles educativos (presentando recibo de sueldo o comprobante), y titulares del Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los beneficios para estudiantes, jubilados y pensionados aplican únicamente en días hábiles; durante el fin de semana, estos grupos abonan la tarifa general, salvo las excepciones mencionadas. Las actividades y espectáculos dentro del predio están incluidos con la entrada.

Horarios

El sábado 2 y domingo 3 de mayo, la Feria del Libro abre sus puertas de 13 a 22 horas en el predio de La Rural, Palermo. La programación comienza cada jornada con propuestas en el Espacio Digital del Pabellón Amarillo, donde se realizan talleres de creación literaria a partir de frases aleatorias, actividades para explorar la creatividad mediante inteligencia artificial y experiencias de lectura lúdica y personalizada.

A partir de las 14:00, la oferta se extiende con talleres científicos del Instituto Balseiro y la CNEA sobre reactores nucleares, radiaciones y experimentos con luz, sumando actividades de divulgación para grandes y chicos.