Cultura

En un súper feriado, la Feria del Libro se llenó de gente

Los lectores colmaron pasillos y stands. La presencia de grandes figuras fue parte del atractivo

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Interior de una convención con gran afluencia de gente. Se observan stands de editoriales como Penguin y Albatros, y señalización de 'Sanitarios'
Estalló la Feria del Libro: la imagen que aman editores y organizadores.

Se notaba en las caras de los organizadores: la Feria del Libro había dado ese salto que ocurre en las mejores ediciones. y se había vuelto felizmente intransitable.

A eso de las 16.30, la cola para comprar entradas daba vuelta por Santa Fe y, adentro, pagar un libro requería paciencia. “Somos raros los argentinos”, reflexionaba una señora mientras se acomodaba al ritmo lento de la multitud. “No sé para qué venimos si podemos ir a la librería”, se quejaba un hombre a la salida, ya pasadas las 21. “Te pueden firmar el libro”, respondía su señora. “Y podés encontrar cosas que ni sabés”, decía la hija.

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El ritual porteño incluyó -feriado del Día del Trabajador mediante- a gente que llegó de las provincias y, por supuesto, del conurbano bonaerense. ¿Qué hicieron en la Feria del Libro? Buscaron la música de la nueva carpa para 4500 personas que montó la Feria para espectáculos; fueron a ver a Fito Páez y Miguel Rep, que presentaba Charly absoluto, del dibujante; se sentaron a escuchar al historiador Felipe Pigna, que llegaba con su último trabajo, 76, en una sala para 500 personas; hicieron una fila interminable para escuchar al desarrollador inmobiliario Beltrán Briones, que presentaba El método Briones en la misma sala y siguieron a Jorge Argüello que traía su Efecto Mariposa. ¿Hay un orden detrás del caos?“, en una charla con Juan Gabriel Tokatlian y Carlos Pagni (en la que participó, por videollamada la periodista española Pilar del Río).

Leonardo Padura presenta "Morir en la arena" en la Feria del Libro de Buenos Aires
Las salas estuvieron llenas de público,q ue siguió a sus autores favoritos. (Sebastián Freire/Fundación El Libro)

El público tampoco le falló al cubano Leonardo Padura, que traía su Morir en la arena, una crónica de su generación -nacida con la Revolución- que definió como “amarga”. En otra sala, la autora de literatura romántica Gloria V. Casañas presentaba El otoño del huemul, su última novela.

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Por el lado de los jóvenes, fue exitosísima y entusiasta la actividad para obtener la firma y dedicatoria de Tiffany Caligaris. Así como el Romantic Day, un evento centrado en el “Universo Mar Petryk” y en los títulos de esa joven escritora de novelas románticas y fantásticas.

Rep presenta "Charly absoluto" con Fito Páez y Juan Boido
Rep presenta "Charly absoluto" con Fito Páez y Juan Boido

Hubo gente hasta en los pequeños auditorios de los stands, como el de Portugal, donde dialogaron Mempo Giardinelly Afonso Cruz primero y donde se presentó el Festival Literario Babell -que tendrá figuras como Byung-Chul Han, Margaret Atwood y el Premio Nobel húngaro László Krasznahorkai- en una charla en la que participaron el fotógrafo Daniel Mordzinski -especializado en escritores- y el autor portugués Valter Hugo Mae.

Y cuando ya era de noche, el ya mítico agente literario Guillermo Schavelzon habló con la periodista Verónica Abdala de la edición latinoamerica y algunos de sus secretos.

Beltrán Briones en la Feria del LIbro
Beltrán Briones en la Feria del LIbro

Las ventas

Las ventas eran una incógnita en esta edición, porque los precios de los libros son -como señaló en la apertura la escritora Gabriela Cabezón Cámara- relativamente altos frente a los salarios actuales.

Aunque para evaluar con cierta precisión qué pasa con las ventas hay que esperar a que termine este fin de semana, ya los editores deslizan que la Feria número 50 viene bastante bien. Al menos, mejor que lo que fue la número 49. “Más o menos 33 por ciento arriba”, confiaba hace unos días un editor, con enorme optimismo.

Felipe Pigna y Flavia Pitella presentan "76" en la Feria del LIbro
Felipe Pigna y Flavia Pitella presentan "76" en la Feria del LIbro

Se ve pasar gente con bolsas y las esperas frente a las cajas fueron algunas señales. También -atención lectores- los varios stands de ofertas que ofrecen títulos muy valiosos. Y, ante la triste noticia del próximo cierre de Ediciones De la Flor -la histórica editorial de Mafalda y Rodolfo Walsh, entre tantos- la posibilidad de adquirir, en su stand, parte de su material a buen precio.

Multitud de personas en un pasillo de una convención interior. Grandes banners de "Planeta", "El Ateneo Editorial" y "Santillana" cuelgan sobre los stands
La Feria del LIbro, como en sus mejores momentos

Todas estas cosas hicieron que el viernes 1° de mayo resultara excepcional en la Feria del Libro de Buenos Aires. Que vuelve a mostrar un costado de los argentinos que nos gusta ver.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe 4201 (Plaza Italia).

(Fotos: Sebastián Freire/Fundación El Libro)

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