Cultura

Marcos Montes rinde tributo a Atahualpa Yupanqui en el Centro Cultural Borges

El actor y cantante, acompañado por Fernanda Morello, Facundo Ramírez y Gabriela Bernasconi, presenta este sábado el disco ‘Un mundo guardado’, con versiones del repertorio del notable compositor

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Un hombre, Marcos Montes, sentado en el escenario con una guitarra clásica, sonriendo al micrófono. Hay un piano y cortinas azules en el fondo
Marcos Montes presenta el disco 'Un mundo guardado', con canciones y poemas de Atahualpa Yupanqui, en el Centro Cultural Borges.

Tras una extensa trayectoria teatral, televisiva y cinematográfica, el actor y cantante Marcos Montes presenta el álbum Un mundo guardado – Canciones y poemas de Atahualpa Yupanqui este sábado a las 20 en el Centro Cultural Borges (Viamonte 525, CABA), con entrada libre y gratuita por orden de llegada (las entradas se comienzan a entregar una hora antes del show). “Sin ser un folklorista de carrera, mi aproximación a la obra del maestro es desde la sensibilidad por su poesía y la simpleza tan profunda de sus melodías y letras”, anticipa.

El disco reúne versiones del repertorio de Atahualpa Yupanqui y será interpretado con la voz y guitarra de Montes, acompañado en piano por Facundo Ramírez y Gabriela Bernasconi, bajo la producción musical de Fernanda Morello. “Será una reunión de gente que celebra a un autor y que se entrega al ritual de la escucha. Un poema, una canción con guitarra, una estrofa a capella, una zamba al piano, son como cuentas de un rosario que entre todos iremos rezando”, anticipa en este diálogo con Infobae Cultura.

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Primer plano de una superficie rocosa rojiza con un dibujo rupestre en blanco de una figura a caballo y texto blanco: Marcos Montes y Atahualpa Yupanqui
El disco 'Un mundo guardado' representa la faceta más íntima de Marcos Montes

—Tu recorrido como actor incluye experiencias muy diversas pero ahora volvés a una raíz profundamente argentina ¿Qué vincula esos mundos y cómo se filtran en tu manera de cantar estas canciones?

—Toda obra que sea genuina abreva en una necesidad irrenunciable del espíritu. La personificación, el canto, son respuestas corporales a los grandes temas del hombre. No veo en su germen primordial, una diferencia clara entre estas distintas formas de expresión. En Irlanda, canté una milonga yupanquiana y después de mí, la arpista Marina Cassidy hizo una vieja canción irlandesa del 1600. Ambas, en mi menor, sonaban iguales en su digitación. Nos miramos maravillados.

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Un mundo guardado no es tu primer disco, pero sí parece tener una carga más íntima ¿Qué te llegó tan directo de la obra de Yupanqui?

—Sí, su carga es más intima. Pude, al fin, dar con un mensaje que creo podré compartir con muchas personas en el mundo, personas dispuestas a concentrarse, reflexionar y dejar de lado el ruido por un momento. Yupanqui aconseja: “Nunca mires para atrás para ver lo que has andado: miralo a tu corazón, que lleva un mundo guardado”. Ese mundo que él reveló en mí me impulsó a hacer esto.

—¿Cómo fue el trabajo colectivo para encontrar un sonido que respete la esencia de Yupanqui y lo traiga al presente?

Fernanda Morello, Facundo Ramírez y Gabriela Bernasconi son tres artistas cabales, rigurosos en su búsqueda, disfrutadores de las mieles de la vida y conscientes del trabajo artístico como una siembra de largo aliento, sin más desmayos que los que suponen los avatares de la vida doméstica para los artistas. Todos tienen en gran estima y respeto la obra de Don Ata, y a la vez todos tienen sus propios fuegos internos listos para aportar a una generosa fogata de arte y amistad. No puedo no incluir en esta nómina al inspiradísimo escritor y cineasta José Militano, a cuya mirada tanto debo en este trabajo también.

[Fotos: prensa MM]

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