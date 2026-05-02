La generación que creció con pantallas eligió los libros para pasar el feriado y un autor firmó durante 7 horas sin parar

Cientos de personas asisten a una concurrida convención, rodeadas de stands de editoriales y señalizaciones de eventos.

“Del laberinto se sale leyendo” se proyecta en la pantalla en la entrada de La Rural. La frase les da la bienvenida a algunos lectores y despide a otros. Sirve como una epifanía de lo que se va a encontrar adentro de los pabellones: laberintos de gente y de libros.

Se podría describir también como un mar de gente. Una onda expansiva de calidez que, además de ser el calor corporal de las personas, es la esencia de pertenecer a una comunidad lectora. Pero como se cumplen 40 años del aniversario de la muerte de Borges, queda como anillo al dedo usar el término “laberintos de gente y de libros”.

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Miles de entusiastas lectores llenan los pasillos de una convención literaria, explorando los diversos stands de editoriales bajo coloridos banners publicitarios.

El primer día de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires fue el epicentro de multiples firmas, charlas de autores nacionales e internacionales y espacios que siguen fomentando la lector. “Claramente se sabía que iba a estar absolutamente explotado”, comentó Francesca, una joven lectora que suele ir a la feria y destacó la mejoría en la organización de firmas en esta edición.

Uno de los eventos destacados de la tarde fue la presentación del nuevo libro de Santiago Speranza, Cumple de 15. El joven autor argentino llenó la sala José Hernández con más de mil lectores cumplieando el dress code de usar algo violeta. “Mi mamá lo compró porque es maestra y se lo quería dar a sus alumnos. Y bueno, a mí me gustó y lo empecé a leer y después se lo recomendé y ellas lo empezaron a leer también”, comentó Sofia, quien estaba con sus cuatro amigas esperando en la fila para fimar sus ejemplares. El autor estuvo 7 horas firmando en el stand de El Ateneo a 600 lectores. “Es increíble ver a un autor nacional creando esto. Sin duda hay que seguir apostando por el talento argentino”, comentó la bookfluencer, Fátima Molina, a Infobae.

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La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires recibió a miles de lectores que recorrieron sus laberínticos pabellones en busca de nuevos títulos y experiencias literarias

Otra firma de una autora nacional que fue concurrida fue la de Tiffany Calligaris en el nuevo stand de Planeta Joven en el pabellón amarillo. La autora tiene una gran comunidad de lectores fieles que fue reuniendo a lo largo de más de una década publicar libros, como es el caso de las integrantes del club de lectura @galensecuestranos.

El vínculo de las lectoras con Calligaris se remonta a la infancia y la adolescencia. “Van a ser diez años ya”, respondió una de las integrantes del club, al ser consultada por su historia con los libros de la autora. Relató que el primer acercamiento surgió casi por azar, cuando su padre le trajo un ejemplar de Witches de un viaje. Desde entonces, la búsqueda de cada nuevo título se volvió una costumbre. Otra lectora compartió que conoció la obra de Calligaris durante una internación en el hospital Garrahan: “Fue bastante lindo la experiencia de leer. Como que de golpe de no leer a ningún libro, me lo leí en tres días y lo releía”.

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Santiago Speranza presenta "Cumple de 15"

Por otro lado, la representación de la literatura juvenil argentina y el uso de modismos locales generaron un fuerte sentido de pertenencia en las asistentes. “Me fascina que de repente está ganando mucha más popularidad, más visibilidad, el tema de que sea como más argentino... ya desde el lenguaje y las cosas que pasan siento que una conecta mucho más, te hace mucho más liviana la lectura”, expresó una de las jóvenes. Para otra, la lectura sigue siendo un ritual fundamental en tiempos de distracciones digitales: “Es algo más tradicional, la lectura, que se siga repitiendo tras las generaciones. Ahora hay tantas cosas nuevas que quizás distraen más. El hecho de que uno pueda ir, concentrarse, leer, imaginarse algo, es muy importante”.

Por el lado de la romantica, Mar Petryk presentó su universo literario y le dio la bienvenida a su nuevo libro Entre cenizas rojas en una sala Carlos Gorostiza colmada de lectores que disfrutan las historias llenas de matices propio de la autora argentina.

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No es de sorprenderse que al ser un viernes feriado, los jovenes hayan aprovechado el día libre para pasarse por la feria. Tampoco deberia de sorprender la gran convocatoria que tuvo este año la Tribuna Joven. El espacio fisíco en el Pabellón Azul, es el punto de encuentro de centenares de personas

La literatura juvenil nacional y el uso de modismos locales generan un sentido de pertenencia entre los lectores, que valoran la identidad argentina en los textos

Desde temprano, la sala se llenó con propuestas como “Dark academia: cuando estudiar es muy peligroso”, donde Flor Núñez Graíño y Daiana de Lucca dialogaron sobre historias de claustros en los que aprender se convierte en un asunto de vida o muerte. Más tarde, la mesa “New adult argentino” reunió a Ivana Kasper, Mila Kate y Anna K. Franco para debatir sobre cómo la literatura juvenil local aborda temas más adultos, acompañando el crecimiento de sus lectores. Continuando con Noelia Liotti, Sol di Giorno y Delfina Garcia Lopresti, que compartieron claves y recomendaciones en “Cómo empezar a leer thriller y libros paranormales”, un género en auge entre las nuevas generaciones. Y la jornada cerró con una propuesta participativa de Ediciones Fey: “Game of Tropes”, donde Paula Toro, Nicolas Manzur, Ivanna Romanelli y Maggie London invitaron al público a recorrer los clichés y recursos narrativos más reconocibles de la literatura universal.

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Por otro lado, en el espacio infantil los clásicos nunca mueren y con la actividad “descubrí ‘El Principito’” niños con sus familias se acercaron a dibujar y escribir a partir de la historia de Saint-Exupéry. Esta feria, ediciones Urano, presentó una edición novedosa con una tapa que brilla en la oscuridad y tipografía adecuada para todo tipo de lectores, incluidas personas con dislexia. Una madre que estuvo presente con su hija en la actividad comentó que fomentar la lectura desde la edad temprana en su familia nació a partir del tema de la invasión de la tecnología. “La verdad que los chicos están dejando ya mucho los libros”, comentó con preocupación Macarena.

La literatura juvenil nacional y el uso de modismos locales generan un sentido de pertenencia entre los lectores, que valoran la identidad argentina en los textos

Una creciente tendencia en la compra de libros es la búsqueda de ediciones especiales. Mariela, de @locasxlibros, lo sabe y con dos bolsas llenas de libros de tapa dura y con los cantos pintados explicó la búsqueda de este tipo de libro se consolidó como un fenómeno compartido por el público joven, que prioriza “tener las colecciones especiales de los libros que le gustan”.

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Jorn, de @leyendoconjorn, coincidió en que la presentación influye en la decisión de compra: “Ya sea que lo leí y lo tengo, busco la edición especial, y hay muchos que te llama visualmente la edición especial, vas, buscás, lo mirás, te interesa y lo comprás”.

Salir del laberinto de la Feria Internacional del Libro no significa dejar atrás solo pilas de ejemplares y pasillos abarrotados. El recorrido también deja huellas en quienes participan, ya sea por la emoción de una firma, la charla inesperada en una fila o la búsqueda de ese libro especial que solo podía encontrarse ahí. Entre pabellones, voces y relatos compartidos, la feria se convierte en un refugio para quienes buscan pertenecer a una comunidad y reencontrarse con la pasión lectora. En cada edición, la experiencia se renueva, confirmando que, en Buenos Aires, el amor por los libros sigue abriendo caminos, aun en los laberintos más densos.

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La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

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Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe 4201 (Plaza Italia).