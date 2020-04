Además de limpiar, o tal vez por eso mismo, esta semana todos encontramos fotos viejas, en las que nos vemos hermosos porque éramos más jóvenes pero en las que además nos vemos libres, aunque entonces no lo podíamos valorar, o al menos no del todo. Estas semanas, además, todos soñamos mucho, más que nunca. Por mi parte, mi culpa judía no me abandona. Sueño con un fuego que se ensaña con mi cuerpo pero comienza por mi mano (que seguramente trajo el virus), sueño con que me quedo dormida en una especie de gimnasio vacío y al despertar advierto que ya no tengo ni mis zapatos ni mi mochila (que seguramente tenían el virus que se pegó en una de mis salidas), sueño con todo lo que puede entrañar peligro de contagio. No quiero que me contagien pero no puedo conmigo, tengo mucho más miedo de contagiar a los que más quiero.