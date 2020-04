Cuenta Ale que a veces, cuando iba a la casa de sus padres, subía a tocar el piano, que está en una especie de hall de la planta alta. “Y claro, no me salía. Es que el piano, si vos no practicás, no va. Pero, además, no sentía la necesidad de tocar”. Ahora, en cambio, sí. “Con esto de venir acá y estar encerrada, surgió esa necesidad. Yo hago mucha vida afuera, corro tres veces por semana, hago coro, tengo mi pareja, mis amigas... Sobre todo me senté a tocar cosas sencillas, que sé que las podía tocar, la idea no era sentarme a estudiar. Y entonces un día me dije: me voy a grabar. Y cuando vi el primer video, pensé: me tiene que salir mejor este tema de Bach, que me gusta tanto”.