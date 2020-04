- Cuando arranqué no sabía nada de su vida. Ella murió de una manera muy trágica y triste y dolorosa pero no es lo único que le pasó en la vida. No me interesaba ahondar en ese final. Me parecía que había cosas interesantes en su vida bastantes raras y únicas y eran más luminosas que ese final. Nunca tuve la intención de hacer un documental amarillista. Obviamente que se iba a tocar en algún momento como parte de la historia pero no como eje principal. Me parece que tuvo una vida atípica por las cosas que vivió y por como las atravesó. El documental rescata su figura y permite pensar un montón de cosas sobre la historia del cine argentino, sobre el rol de la mujer y del propio deseo de una mujer que siempre se sintió excluida no solamente por su rol de mujer sino por su condición de enana. En contraposición a esto, María Luisa la presentó como un personaje sexuado y en pareja con un galán internacional como Marcello Mastroianni. La puso en un lugar de muchísima ponderación y es algo que no estuvo totalmente dimensionado. Ella era una directora muy masiva, que casi había ganado un Oscar con Camila y tomó una decisión tan arriesgada de convocar como protagonista a una chica que nunca había actuado, que era enana y la puso en una historia de amor con Mastroianni.