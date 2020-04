“Aunque pensando en Rulfo me parece una literatura bastante limitada para describir Una cita con la Lady. Pensé en otras novelas, como Yonqui, de William Burroughs, La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth, una novelita que me parece muy bonita, tiene un poco de las mismas temáticas que tiene mi novela. Un libro que me inspiró directamente para escribir Una cita con la Lady fue La lechuza ciega, de Sadeq Hedayat, que es un libro que no mucha gente conoce, editado por Siruela, describe con un terror a lo Edgar Allan Poe, con mucho opio y muchas visiones, con un ambiente muy onírico que me sirvió para contar muchas cosas. Hay otra novela, como El Extranjero, de Albert Camus, un escritor que me gusta mucho. Menciono también Las memorias del subsuelo, de Fiodor Dostoievski”, afirma.