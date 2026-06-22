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Estados Unidos sancionó a tres personas y seis empresas por financiar al Estado Islámico

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra tres personas y seis empresas en Europa, Medio Oriente y África Occidental por facilitar transferencias de fondos en nombre del Estado Islámico y sus filiales regionales

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Foto de archivo ilustrativa de una bandera del Estado Islámico Feb 18, 2016 REUTERS/Dado Ruvic/
Foto de archivo ilustrativa de una bandera del Estado Islámico Feb 18, 2016 REUTERS/Dado Ruvic/

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este lunes sanciones contra tres personas y seis empresas con presencia en Europa, Medio Oriente y África Occidental por facilitar transacciones financieras en nombre del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). Las medidas fueron implementadas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el principal organismo del gobierno estadounidense encargado de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales.

Esta acción apunta a facilitadores clave que permiten al ISIS mover fondos entre sus filiales regionales”, indicó el Tesoro en un comunicado. Las sanciones impiden a personas y entidades bajo jurisdicción estadounidense realizar transacciones con los afectados y bloquean los activos que estos pudieran tener en territorio de EEUU.

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Entre los sancionados figuran Miloud Abderrahmane, nacional francés residente en Francia; Abdelhakim Boukich, ex ciudadano neerlandés radicado en Siria; y Mukhtar Adamu Muhammad, residente en Nigeria. Los tres son señalados como facilitadores financieros que habrían permitido al grupo terrorista operar en distintas regiones del mundo de manera simultánea, aprovechando la dispersión geográfica para eludir controles.

Abderrahmane está acusado de haber realizado transacciones con afiliados del ISIS y de haber proporcionado instrucciones sobre fabricación de explosivos a simpatizantes del grupo. Su caso ilustra el perfil de facilitador mixto: no solo mueve dinero, sino que también transfiere conocimiento operativo a la red terrorista desde suelo europeo.

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En esta imagen de archivo, tomada de un video publicado en internet el 18 de marzo de 2019 por la agencia noticiosa Aamaq, el brazo mediático del grupo extremista Estado Islámico, muestra a un combatiente de ISIS disparando su arma durante choques con combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldadas por EEUU, en Baghouz, Siria. (Agencia noticiosa Aamaq vía AP, archivo)
En esta imagen de archivo, tomada de un video publicado en internet el 18 de marzo de 2019 por la agencia noticiosa Aamaq, el brazo mediático del grupo extremista Estado Islámico, muestra a un combatiente de ISIS disparando su arma durante choques con combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldadas por EEUU, en Baghouz, Siria. (Agencia noticiosa Aamaq vía AP, archivo)

Boukich fundó en 2020 la empresa Bitcoin Xchange —también incluida en las sanciones— a través de la cual habría transferido fondos en nombre de asociados del ISIS procedentes de Noruega, Bélgica, Países Bajos, Sudáfrica y Estados Unidos. Su caso pone de relieve el uso creciente de plataformas de criptomonedas para canalizar financiamiento terrorista y evadir el sistema bancario tradicional, que cuenta con mecanismos de control más estrictos.

Las medidas alcanzan además a Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Sirketi y Alkaram Danismanlik Gayrimenkul Ic Ve Dis Genel Ticaret Limited Sirketi, dos firmas de servicios monetarios con sede en Turquía. Ambas empresas habrían actuado como nodos de transferencia dentro de la red financiera del ISIS en la región, aprovechando la posición geográfica de Turquía como punto de conexión entre Europa, Medio Oriente y Asia Central.

En Nigeria, Muhammad habría operado a favor del Estado Islámico en África Occidental (ISWA, por sus siglas en inglés) mediante tres casas de cambio: Nine to Nine Exchange Bureau de Change Limited, Manhattan Bureau de Change Limited y Generation Currency Bureau de Change Limited, todas incluidas en el paquete de sanciones. ISWA, también conocido como Iswap, es la rama africana del EI y opera principalmente en la cuenca del lago Chad, donde compite con Boko Haram por el control territorial y ha intensificado sus operaciones en los últimos años.

La acción del Tesoro forma parte de una estrategia más amplia de EEUU para desmantelar las redes de financiamiento del ISIS a escala global. Desde la caída del califato en Siria e Irak en 2019, el grupo ha descentralizado sus operaciones y depende cada vez más de facilitadores externos para mover recursos entre sus filiales en África, Asia y Europa. Según estimaciones de organismos internacionales, el EI sigue generando ingresos a través de extorsión, secuestros, tráfico de recursos naturales y transferencias desde simpatizantes en el exterior.

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