Dos ondas tropicales llegan en fila a Costa Rica y reavivan el riesgo de inundaciones y deslizamientos

Esta semana, el país enfrenta un escenario de mayor inestabilidad atmosférica debido a la llegada de dos ondas tropicales consecutivas, identificadas como la número 15 y la número 16 de la temporada. (Imagen de cortesía)

Las lluvias intensas que han afectado a Costa Rica en las últimas semanas han provocado una serie de incidentes como desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra y daños en la infraestructura vial, especialmente en zonas vulnerables del Caribe y la Zona Norte.

Las autoridades han alertado sobre la saturación de suelos, lo que incrementa el riesgo ante nuevos episodios de precipitación.

Esta semana, el país enfrenta un escenario de mayor inestabilidad atmosférica debido a la llegada de dos ondas tropicales consecutivas, identificadas como la número 15 y la número 16 de la temporada.

Se espera que la primera cruce el territorio nacional el martes, mientras que la segunda lo hará entre jueves y viernes.

El pronóstico oficial indica que estos sistemas aumentarán la probabilidad de lluvias, sobre todo en el Caribe y la Zona Norte, regiones ya golpeadas por eventos recientes. La situación preocupa a comunidades que han sufrido inundaciones y daños materiales, pues el suelo permanece húmedo y susceptible a nuevos incidentes.

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Durante la mañana, se prevén precipitaciones de diversa intensidad en las áreas mencionadas. Simultáneamente, el Pacífico Norte experimentará vientos acelerados que podrían trasladarse ocasionalmente al Valle Central, donde también se esperan ráfagas moderadas.

En la región del Pacífico, los días iniciarán con escasa nubosidad, pero la situación cambiará en la tarde. El pronóstico señala aumento de la cobertura nubosa y aguaceros acompañados de tormenta en el Pacífico Central y Sur. La Zona Norte y el Caribe también verán lluvias fuertes, principalmente durante la primera mitad de la tarde.

Las noches no ofrecerán tregua, ya que persistirán las precipitaciones en la Zona Norte y el Caribe. En el Pacífico, las tormentas podrían intensificarse durante el paso de ambas ondas tropicales, generando preocupación en las autoridades y en quienes viven en zonas de riesgo.

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Fuertes lluvias provocaron severas inundaciones y dejaron comunidades incomunicadas en Quepos, Costa Rica

En respuesta a la pregunta sobre el impacto de las lluvias recientes en Costa Rica, la combinación de suelos saturados y nuevos eventos de precipitación ha elevado el riesgo de emergencias como inundaciones y deslizamientos. Las comunidades afectadas deben mantenerse vigilantes y atender recomendaciones oficiales para evitar mayores daños.

Las autoridades de gestión de riesgos monitorean el avance de las ondas tropicales y han instado a la población a mantenerse informada y preparada ante posibles evacuaciones o interrupciones en los servicios.

La coordinación entre instituciones busca minimizar las consecuencias de una temporada lluviosa que, hasta el momento, ha dejado varios incidentes en diferentes regiones del país.

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Estragos recientes de las lluvias

El 16 de junio de 2026, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó múltiples incidentes, con mayor impacto en la Vertiente del Pacífico y el oeste del Valle Central, según informó amprensa.com.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que la Tormenta Tropical Cristina y la Zona de Convergencia Intertropical favorecieron precipitaciones intensas y tormentas eléctricas en el Pacífico Central y Sur, el Valle Central y montañas del Caribe. De acuerdo con datos publicados por meteoblue.com, se registraron acumulados entre 25 y 50 mm, con máximos puntuales de 65-85 mm.

Daños estructurales en Bahía Drake, en Costa Rica, a causa de fuertes vientos y lluvias de la Tormenta Tropical Cristina. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía CNE

Entre las afectaciones, la CNE informó inundaciones en cantones del Pacífico Central: en Quepos hubo anegamientos en Cerrito, Londres y Villa Nueva; Garabito reportó inundaciones en Pueblo Nuevo; y en Parrita el aumento de caudales de los ríos Parrita y Pirrís afectó a Isla Damas.

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También se reportaron daños por vientos en el centro de Atenas, con afectación en techos de viviendas y en un hogar de adultos mayores, según el mismo medio.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados por canales oficiales, evitar cruzar ríos crecidos o zonas inundadas y revisar y limpiar alcantarillados para reducir el riesgo de inundaciones urbanas.