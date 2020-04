Si hay algo que me enseñó el autismo es que las cosas no son como yo quiero, son como yo puedo. Que si me encapricho y sólo pienso en mí y no en el otro, no voy a poder sobrevivirlo. Me enseñó que el mundo cambió para siempre y que son más las veces en las que no podés elegir los términos del juego que las que sí.