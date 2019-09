—Voy a hablar de una situación que me superó por completo, que hay muchas, pero ésta me recontra superó. Lautaro se comunica muy bien, usa señas, usa fotos, usa pictogramas, usa en la tablet un programa que se llama Let Be Talk. Nosotros en casa ya a esta altura usamos lenguaje verbal puro. Lo que pasó con el sí fue así: estábamos en casa los dos. Detrás del sillón tenemos aplastadita una carpa de chicos que tiene uno de esos gusanitos que vos desplegás. Y entonces empieza: "Yo quiero correr el sillón". Bien, corro el sillón, cuidado los pies. Corremos el sillón: "¿Qué querés?". "Quiero la carpa". Ok, agarramos la carpa, la abro. Se queda pensando. Mira lo otro. Mira. Mira. Mira: "Yo quiero" nada, no me señalada nada: "¿Qué querés, querés eso?" Claro, lo único que teníamos hasta ahora era el no. Entonces el sí lo adivinábamos por contraposición. Cuando vos le preguntabas algo y no te decía no era que sí. Dificilísimo. ¿Querés esto? ¿Querés esto? Nada. O sea di vuelta y le empecé a gritar: "Lautaro, necesito que me hables porque no entiendo lo que querés, me estás volviendo loca, necesito que me digas que sí alguna vez porque me estás volviendo loca de verdad. No puedo vivir más así". Y me miró y me dijo "Sí".