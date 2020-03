“Creo que la crisis epidemiológica nos obliga a reinventar muchas formas de comunicarnos. Presentar un libro es una manera de comunicarnos. Muchas presentaciones se cancelaron, se están cancelando y se cancelarán. No tiene mayor importancia que no se presente un libro en medio de este problema sanitario en el que estamos, pero me interesa mantener esa comunicación. Leerles a otros. Ahora, Catedrales. Cuando termine quiero leer textos de otros. Me parece que la lectura es resistencia”, le dijo Claudia Piñeiro a Infobae Cultura, quien además es consciente de que este momento de resguardo también puede ser un momento de profunda soledad para muchos. “La voz y la imagen suma una compañía al otro”, asegura la autora de Una suerte pequeña.