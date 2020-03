¿De qué tratan los cuentos de Verano Interminable? O, mejor dicho, sin eludir el asunto, la pregunta, me pregunto ¿qué quise hacer al escribir esos cuentos, además de abrirme una puerta relativamente terapéutica o de catarsis personal? O sea, qué quise hacer narrativamente, literariamente hablando. Por supuesto, no me corresponde una respuesta llena de sentido, sería absurdo direccionar la lectura de eventuales lectores con una especie de guía o manual de instrucciones. Me conformo con esbozar un simple plan de trabajo que me autoimpuse en pocas palabras, algunos adjetivos o calificativos. Me repetía: quiero hacer unos relatos ligeros y contemporáneos. Cuando me decía “ligeros”, quería decirme: que no repliquen la densidad o la tensión de fondo, que las palabras y tonos utilizados, ayuden a seguir mejor y bien de cerca un núcleo de creciente turbulencia en las metáforas e imaginarios del verano que vaya proponiendo en la lectura. Cuando me decía “contemporáneos”, quería significar que no se trata del pasado, la nostalgia y sus cicatrices sino del presente. Pero como no me gustan los libros que se montan demasiado rápido en lo que llamamos los temas de “agenda”, en vez de utilizar el término “actuales”, me decía “contemporáneos”. Y mi contemporaneidad abarca un arco de época de mediados de los años 80 a este 2020 que de tan actual ya no parece designar un año sino un hashtag.