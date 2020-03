A principios de los años 90, cuando empecé a hacer crónica policial en un diario de Rosario, me tocó cubrir un asalto de lo que entonces se llamaba superbanda. Hubo varias cosas que no me cerraron de aquel episodio y que comprendí años más tarde, con un poco más de experiencia y algunos contactos: lo que había aparecido en los medios como un exitoso procedimiento policial, resultado de tareas de inteligencia y de eficaces “operativos cerrojo”, no había sido más que una ratonera preparada a partir de los datos aportados por un informante ligado a los asaltantes.