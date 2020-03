—El Estado interviene sobre los cuerpos de la pobreza, por ejemplo cuando no se destinan los presupuestos necesarios para los hospitales o cuando mantiene contrataciones de profesionales de la salud en condiciones precarizadas. Las niñas que son forzadas a ser madres, no sólo a parir, sino también a aceptar el rol de una maternidad obligada también son intercedidas por un Estado activo o un Estado que no llegó a tiempo y son producto de una sociedad que está permitiendo parir a niñas. Si esto no nos mueve un poco, si no nos indigna, estamos perdidos.