-Hay una rica literatura sobre maternidad desarrollada mayormente entre las décadas del ‘70 y del ‘80, al menos en inglés. Yo nunca hubiera podido entender la relación entre maternidad y escritura si no fuera por Silences (Silencios) de Tillie Olsen, los cuentos de Grace Paley, el clásico Nacemos de Mujer: La Maternidad Como Experiencia e Institución de la poeta Adrienne Rich, y el menos conocido pero brillante análisis de la maternidad de la psicoanalista Dorothy Dinnerstein, The Mermaid and the Minotaur (La sirena y el minotauro). Hay también una tradición rica, ahora, de poesía sobre la maternidad —poemas de Rita Dove, Sharon Olds y otras. Muchos otros trabajos en inglés escritos por psicólogas, historiadoras y escritoras están disponibles pero tristemente no son muy conocidas. El nudo materno, aunque ahora se está leyendo mucho en España y ha estado disponible por más de cuarenta años, no es tan conocido en Estados Unidos, incluso a pesar de todos los ensayos recientes sobre los conflictos y ambivalencias, el amor profundo y las transiciones traumáticas de la maternidad. Es significativo que antes de mi generación en Estados Unidos, debido a la ausencia de un movimiento feminista fuerte, había muy pocas escritoras que además fueran madres. Tillie Olsen escribe extensamente sobre esto en Silences.