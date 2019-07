– No sé si es posible escribir una novela con un propósito porque el riesgo de que resulte un panfleto es muy grande. Lo que sí creo es que uno quiere explorar ciertos temas. O no sé si quiere, los temas insisten. En mi caso, me di cuenta hace un tiempo que escribo sobre personajes que no están conformes con la vida que tienen y que además suelen estar incómodos con su cuerpo. ¿Hasta qué punto la vida que construimos es nuestra? En qué medida podemos cambiarla y en qué medida se trata de aceptar los límites, justamente para poder ir más lejos y no quedarse peleando ante la puerta cual personaje de Kafka. Creo que la novela puede tener un efecto feminista. Es decir, creo, o me gustaría, que pueda servir para pensar hasta dónde los mandatos patriarcales pueden cobrarse la vida de la gente. En Rara no solo se ve cómo ella ha tenido que aventurarse a la maternidad sin tiempo ni espacio para pensar, sino también los personajes con los que dialoga, se enoja y hasta denuncia. Su ex marido tampoco podía detenerse a pensar si era legítima su demanda constante de esposa en casa solo para calmar su temor de quedarse solo. No puede pensar que acaso fuera tan sencillo y cruel como que el patriarcado legitimaba su demanda. Ni él, ni la madre de la protagonista pueden detenerse a pensar que la idealización de la maternidad es una de las formas del machismo.