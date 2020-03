-En mi familia todos eran trompetistas. Yo también, comencé a tocar cuando tenía ocho años. Pero encajo cronológicamente en ese grupo demográfico de personas que vieron a los Beatles a principios de los años 60 en el programa de Ed Sullivan. De repente, la guitarra ganó un lugar en la cultura que la llevó de ser simplemente un instrumento musical a un emblema casi icónico de todo lo que estaba por suceder. Donde mi historia difiere de los otras millones de personas que se interesaron por el instrumento en ese momento fue que también escuché a Miles Davis, poco después de comprar una guitarra. Entonces me dediqué a querer entender de qué se trataba esa música. Quiero decir, lo que amo es la creatividad. Realmente no me importa mucho el estilo. De hecho, ni siquiera sé en qué estilo están las cosas hasta que lo pienso. Solo escucho buenas notas, alma, espíritu, ideas, sonido, etc. Tanto Los Beatles como Miles representan, en mi opinión, el nivel más alto de creatividad alguna vez alcanzado en la historia de la música popular del siglo XX.