Para evitar una nueva demanda, Lennon se propuso terminar el álbum de clásicos de rock ‘n’ roll con la misma banda con la que había grabado su trabajo anterior. Levy le prestó su granja en el interior del Estado de Nueva York para que los músicos pudieran ensayar. Algunos temas, como "Peggy Sue” y “Be-Bop-A-Lula”, fueron interpretados como Lennon lo hacía en la primera época de The Beatles durante sus shows en Liverpool y Hamburgo, mientras que a otros les dio una vuelta de tuerca interesante. “Stand By Me” de Ben E. King, con sus arreglos de viento y una notable influencia de Elton John (con quien había grabado el hit de Walls And Bridges “Whatever Gets You Thru The Night”), encontró su versión definitiva en manos de John. Con su característico humor inglés, el cantante decidió versionar “You Can’t Catch Me”, la canción que había iniciado su disputa legal, y la ralentizó para que sonara similar a “Come Together”.