Desde siempre Chabuca había sido intérprete. Su voz no era de las mejores. Lo sabía. “Yo no tengo una voz brillante, canto muy mal, pero me escucha la gente porque yo les digo las canciones aun desafinando, intento que me crean, y esto es lo mejor para mí”. Según su pensamiento, era responsabilidad del cantor generar la atención y comprensión del público. Por eso, consideraba la voz apenas como una herramienta mas -no la primordial- para lograr la “complicidad” de sus seguidores