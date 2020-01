Franco Martino creció en un ambiente musical. Su padre, Marcelo Martino, es músico y melómano, pero fue su madre la que le enseñó a tocar la guitarra. “Empecé escuchando punk y rock, pero mi mamá me reorientó a Bob Marley y los Beatles y cuando tenía 13 años me enseñó a tocar la guitarra. Luego mi papá me influenció con el blues y el rock de los setenta, especialmente los Allman Brothers. Me obsesioné con el estilo de tocar la guitarra con slide de Duane Allman y creo que por eso el oído se me hizo amigo de la sonoridad del sur de los Estados Unidos”, cuenta Martino. Así se fue metiendo en el folclore de ese país y, gracias a YouTube, descubrió el bluegrass y se compró un banjo. Con unos amigos formó una banda para tocar bluegrass hasta que conoció a Troop en una jam. “Me voló la cabeza su música –dice- y empecé a tomar clases con él”.