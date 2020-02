Piense en el tema de los abusos sexuales en todos los países occidentales después del movimiento Me Too. Lo que está apareciendo no es que los comportamientos delictivos de hombres contra mujeres crezcan en número, sino que la sensibilidad tanto de hombres sanos como de mujeres en relación con esos abusos es una sensibilidad mucho más aguda que hace diez años. Y entonces podría pasar un poco lo mismo con el tema racial. Si nos referimos a las grandes catástrofes raciales, por ejemplo la trata negrera europea del siglo XVIII, el exterminio de los judíos en Europa en el siglo XX o el exterminio de los originarios en la pampa argentina en el siglo XIX, esas grandes catástrofes creo que no se comparan con situaciones actuales.