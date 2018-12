Frecuentemente descrito como un pensador social-libertario, profesor de filosofía, el autor de Nuestro enemigo, el capital profetiza que "la cólera [del movimiento] no disminuirá simplemente porque los de abajo no pueden más y no quieren más. ¡El pueblo está definitivamente en marcha!"

"Nunca en mi vida conocí un movimiento que tuviera el apoyo de 84% de los franceses", advirtió al filósofo Luc Ferry, ex ministro de Educación de Nicolas Sarkozy. Su exhortación estaba claramente dirigida al sector de los intelectuales que comenzó a tomar distancias con el movimiento, acusándolo de anti-democrático, populista e incluso lo comparó con la "peste parda" hitleriana.