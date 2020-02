La quinta directora que asistirá a Berlín es Clarisa Navas con Las mil y una, largometraje ambientado en Corrientes y protagonizado por actrices no profesionales. Integrará la sección no competitiva Panorama, al igual que Francisco Márquez con Un crimen común. En esta última, Elisa Carricajo -del grupo Piel de Lava- interpreta a Cecilia, una docente de Sociología que en una noche de tormenta escucha que tocan la ventana y luego la puerta. “Cuando va a ver quién es, se da cuenta de que es el hijo de la empleada doméstica, que apenas conoce, y con aspecto de ‘pibe chorro’. Le da miedo la situación y decide no abrir. Al día siguiente, se entera que fue asesinado por la gendarmería. Desde entonces, la presencia del joven empieza a sentirse en la casa”, relata Márquez.