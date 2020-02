La historia de Meg (Emma Watson) no termina cuando se casa. Después del “felices para siempre”, su lucha continúa mientras cría a los gemelos y compra cosas que no puede pagar. Beth (Eliza Scanlen) aprende a lidiar con la idea de su propia muerte. Amy (Florence Pugh), desde París, se choca con los grandes pintores modernos y se dice a sí misma que si no va a ser la mejor, entonces mejor no ser nada. La que históricamente fue vista de manera despectiva como una nena malcriada, en esta versión se revela como una mujer inteligente y ambiciosa que sabe lo que quiere y no tiene problemas a la hora de decirlo en voz alta: casarse con un hombre rico y ser la mejor pintora del mundo. Amy es una chica que desea más allá de lo que se supone que una chica debe desear. La directora pone la lupa ahí y nos incomoda: ¿era esto lo que nos molestaba?