¿Qué tienen en común los ensayos de Moller, Eilenberger, Wilson-Lee y tantos otros que se han publicado en los últimos años? Que encuentran en las historias de ciertos libros el modo de contar estructuras mentales y representaciones del mundo que fueron válidas durante siglos y que ahora han empezado a dejar de serlo. Hernando Colón concibió unos protocolos de acceso al conocimiento que se están convirtiendo en la red cada vez más espectral sobre la que se levanta la red de los motores de búsqueda. La secuencia lógica que une su biblioteca sevillana con la Biblioteca Apostólica Vaticana, la Enciclopedia francesa, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos o Wikipedia se ha interrumpido con Google o Amazon, que ya no ordenan los libros y su información según los criterios del humanismo y la biblioteconomía. Para los algoritmos no existen las unidades textuales quietas, sino las secuencias de metadatos que no cesan de fluir. Transformer, la nueva red neuronal de Google, es capaz de procesar (leer) de golpe todo Crimen y castigo. El cambio es constante: es muy probable que la mitad de las búsquedas de este año se realicen a través de la voz.