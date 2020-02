Hay una buena razón para que los marplatenses odien a los porteños: porque hablan románticamente sobre Mar del Plata, cuando no son ellos los que la tienen que sufrir. “Si tanto te gusta, veníte vos”, te dice ese marplatense acobijado en el medio de una calle fría, en pleno julio o agosto, mirando arena marrón, el alicaído Hotel Provincial, calles despobladas y una mishiadura que se cuenta en cifras de desempleados. También nos dice: “ya no me salva ni la temporada”. La melodía del romanticismo siempre es más romántica cuando la compone otro.