“La idea siempre era tratar de proponer talleres a los que los chicos no podían acceder. Cuando regresamos del viaje, hicimos Pequeños Grandes Mundos en Argentina. Fue durante el 2017 y 2018, y decidimos hacerlo específicamente en escuelas rurales del país, y en ese caso elegimos escuelas de difícil acceso porque generalmente son las escuelas que no tienen plástica. Son escuelas chiquititas, con personal único, tienen a su maestra o a un maestro todos los días y no tienen materias especiales. Entonces la idea era ir a esas escuelas donde los chicos no tenían acceso a actividades artísticas y que las pudieran aprovechar”.