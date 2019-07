"Al tiempo de volver a Ushuaia, en 2006, me contactó una amiga que quería editar una leyenda fueguina que había adaptado y necesitaba alguien que la ilustre. Sin tener mucha idea de cómo hacerlo, descubrí que cuadraba perfectamente conmigo. Y la verdad no podía identificarme como una pintora en el mundillo del arte en ese momento. Me resultaba elitista y selectivo. Soy amante de los libros para niños y la ilustración. Tengo libros que conservo desde que soy chica. En ese momento se unió todo".