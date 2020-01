Los diarios aseguraron que el informe del forense tras la autopsia al cuerpo de Janis Lyn Joplin decía que murió a la 1:40 del 4 de octubre de 1970 por sobredosis de heroína. Sin embargo, su biógrafa escribió en su libro Going down with Janis que “hubo circunstancias confusas” sobre su muerte porque habría consumido heroína de máxima pureza, con una concentración más alta a la normal y no estaban las jeringas, por lo se cree que no estuvo sola en la habitación.