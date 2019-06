Había dicho que "todo lo que la droga puede hacer por vos es matarte, y matar también a las personas que amás". Pero la sentencia no le sirvió. Presa por posesión heroína, pasó ocho meses entre rejas. Le revocaron la New York City cabaret card, tarjeta de permiso para cantar en los clubes neoyorkinos… ¡durante doce años! Su voz, "cariñosa, dulce, algo desgastada, sabia, triste y sofisticada", según un crítico top, no perdió el fraseo ni la emoción, pero la heroína había empezado ya su faena de demolición…, aunque oírla en I´m a Fool to Want You era un instante de epifanía. La absoluta felicidad…