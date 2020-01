“La Conabip, como todos los organismos de Cultura, sufrió desfinanciamiento -repasó-. Por eso la obstaculización del desarrollo de las políticas que se venían implementando. La situación de las bibliotecas populares se vio afectada por los tarifazos, por la inflación, el no pago de subsidios para sueldos en el caso de algunas provincias. Sé lo que los bibliotecarios me plantearon en este tiempo, por lo que me escriben y dicen”.