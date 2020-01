Camus se declara ateo, por lo que la explicación religiosa -Dios como causa y fin de todo- no lo satisface. Tampoco está a favor del suicidio como respuesta a ese absurdo de la existencia humana que suele llevar al escepticismo. No es el caso de Camus. Él considera que se debe aceptar ese absurdo pero no es un cínico: cada hombre debe darle sentido a esa existencia mediante la búsqueda de la justicia, de la libertad, mediante la denuncia de los males de su época.