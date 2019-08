–Desde su aparición, su influencia no sólo se sintió en su generación sino también en las generaciones venideras y les sigue hablando a las generaciones de hoy. Hay un enigma en esta novela que concierne a la actitud y la forma de vida de Mersault, que es una persona que no quiere comportarse de acuerdo a las reglas sociales. Y que se pregunta por qué estoy acá, qué hago yo acá. Camus a los 17 años se entera de que tenía tuberculosis. En aquella época la tuberculosis no dejaba muchas esperanzas de vida. Rápido se dio cuenta de la ausencia de vida, de la cortedad de la vida y de lo absurdo de todo.