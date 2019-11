“Uno como creador tiene una responsabilidad con el país. Ojalá Venezuela estuviera en otra situación y se pudiera hablar de otras cosas, pero no. Es el momento de hablar de esto. Si estuviera solucionado o la gente estuviese sensibilizada, no habría necesidad. Todavía no hemos dado el paso adelante, le tenemos miedo al dolor”, dijo la autora en 2013 en entrevista publicada en el desaparecido diario Primera Hora. En ese momento también parafraseó a Juan Carlos Gené, fundador del Grupo Actoral 80: “Tal vez el teatro no cambie al mundo, pero tal vez cambie a la persona indicada”.