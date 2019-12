Cuando regresé a Bariloche, donde vivo desde el año 2012, me inscribí en los bomberos voluntarios de mi barrio. Fue entonces que descubrí un mundo maravilloso, dinámico, inesperado. Quizás, lo que más me sorprendió no eran mis propias salidas, ni las prácticas, ni las capacitaciones constantes, sino las historias que empecé a escuchar. Dentro un cuartel de bomberos uno se entera de historias sorprendentes, muchas desconocidas, de final feliz solo algunas pocas. Quise saber más de esos relatos que me llegaban de boca en boca, pero no encontré algo escrito de manera amplia: lo poco que había estaba en posteos cortos en redes sociales y no le hacían justicia a lo ocurrido. Me pareció increíble que no existiera ningún libro que contara estas historias. Así nació, entonces, la idea de escribir Contra el fuego, un libro que recopilara los incendios y rescates más insólitos contados por sus propios protagonistas.