Y agrega: “María es muy preguntona, no se conforma con los insistentes “Porque sí”, tiene hambre de saber, y lo que no sabe, lo inventa. También es rebelde, no se abatata ante los amenazantes “No se toca”, los filosos “No se dice” o los autoritarios “No se hace”. Hay días en que los personajes que crea en su cabeza se le aparecen todos juntos a tomar el té y no hay lugar en el living de su casa para semejante reunión. Y sí, no es fácil tener diez años y una imaginación alada. Recuerdos a la hora de la siesta es una invitación a imaginar la infancia de María y su peculiar forma de ver el mundo. Una celebración del juego, la fantasía y la libertad”.