Hacía tiempo que reflexionaba acerca de cuán necesario era en este mundo el perdón para que todo funcionara. Pensaba acerca de la distancia entre agradecimiento y deuda y, por lo tanto, entre donación y trueque. Los pasos entre culpa y arrepentimiento. La diferencia entre secreto y mentira. Entre respeto y sumisión. Fantaseaba con la posibilidad de mostrar los hilos del azar y, así, comprender de qué modo se tejen. Imaginaba una situación determinada, extrema y extraña, -la que se convirtió en el final de la novela y que no voy a contar acá por no estropearle la sorpresa a nadie-, y me faltaba el contenido de un favor, un favor de esos que de forma automática parecen engendrar una deuda en quien lo recibe y una cuota de poder en quien lo hace.