Economía

Aprobaron un nuevo aumento para las empleadas domésticas: de cuánto será la suba en julio

Tras tomarse como referencia el salario fijado para marzo, el Gobierno acordó un incremento mensual menor al 2%. Además, se aplicará un diferencial para las consideradas zonas desfavorables

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Como parte del acuerdo, se incorporará el 50% atribuido en marzo en la liquidación de abril y julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que se cerrara un nuevo acuerdo paritario, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares resolvió fijar una serie de aumentos escalonados en los salarios mínimos establecidos para las empleadas domésticas y el resto del personal incluido en el régimen de la Ley N° 26.844. Además, se otorgará un bono del 50% respecto de marzo en el monto a liquidar en abril.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 4/2026 en el Boletín Oficial, la titular de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Sara Alicia Gatti, estableció una suba del 1,8% de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas. El cálculo deberá ser realizado a partir de los sueldos mínimos fijados para marzo.

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De la misma manera, las autoridades definieron “incorporar a los salarios básicos del mes de abril de 2026 el 50% de la suma no remunerativa acordada para el mes de marzo de 2026″. Asimismo, para las zonas desfavorables (La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Carmen de Patagones) se deberá aplicar un adicional del 31% respecto al monto final de la categoría correspondiente.

Para mayo, se estableció un nuevo aumento del 1,6%, el cual deberá ser calculado sobre los valores determinados en los meses previos. En el caso de junio, el incremento será del 1,5%, mientras que en julio representará el 1,4%, siempre sobre los salarios ya ajustados en los meses anteriores.

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Con la llegada de julio, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares determinó que se vuelva a aplicar el 50% de la suma no remunerativa que fue abonada en marzo. Asimismo, remarcaron que las adecuaciones salariales determinadas en la resolución tendrán vigencia en todas las jurisdicciones del país, garantizando la uniformidad del piso salarial para el sector.

Cuánto cobrará el personal doméstico en abril

  • Supervisores: con retiro, $4.167,14 por hora y $519.840,95 al mes; sin retiro, $4.541,75 por hora y $576.213,21 mensuales.
  • Personal para tareas específicas: con retiro, $3.959,56 por hora y $484.725,45 al mes; sin retiro, $4.318,35 por hora y $536.768,02 mensuales.
  • Caseros: salario mensual de $473.533,02 y $3.745,18 por hora.
  • Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.745,18 por hora y $473.533,02 mensuales; sin retiro, $4.165,14 por hora y $524.858,76 al mes.
  • Personal para tareas generales: con retiro, $3.491,58 por hora y $428.347,44 mensuales; sin retiro, $3.745,18 por hora y $473.533,02 al mes.

Cuánto cobrará el personal doméstico en mayo

  • Supervisores: con retiro, $4.233,82 por hora y $528.158,40 al mes; sin retiro, $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales.
  • Personal para tareas específicas: con retiro, $4.022,91 por hora y $492.481,06 al mes; sin retiro, $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales.
  • Caseros: salario mensual de $491.109,55 y $3.805,10 por hora.
  • Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales; sin retiro, $4.231,79 por hora y $533.256,50 al mes.
  • Personal para tareas generales: con retiro, $3.547,45 por hora y $435.201,00 mensuales; sin retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 al mes.

Cuánto cobrará el personal doméstico en junio

  • Supervisores: con retiro, $4.297,33 por hora y $536.080,78 al mes; sin retiro, $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales.
  • Personal para tareas específicas: con retiro, $4.083,26 por hora y $499.868,28 al mes; sin retiro, $4.453,26 por hora y $553.536,65 mensuales.
  • Caseros: salario mensual de $488.326,19 y $3.862,18 por hora.
  • Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales; sin retiro, $4.295,26 por hora y $541.255,35 al mes.
  • Personal para tareas generales: con retiro, $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales; sin retiro, $3.862,18 por hora y $488.326,19 al mes.

Cuánto cobrará el personal doméstico en julio

  • Supervisores: con retiro, $4.438,77 por hora y $553.725,91 al mes; sin retiro, $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.
  • Personal para tareas específicas: con retiro, $4.223,25 por hora y $517.006,43 al mes; sin retiro, $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.
  • Caseros: salario mensual de $505.302,76 y $3.996,45 por hora.
  • Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales; sin retiro, $4.435,86 por hora y $558.972,92 al mes.
  • Personal para tareas generales: con retiro, $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales; sin retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 al mes.

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