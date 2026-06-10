Comenzará el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la nena que fue abusada y quemada en Córdoba

Aralí Vivas fue asesinada en noviembre de 2024 en Córdoba y comenzará el juicio por abuso, homicidio y encubrimiento

La Justicia fijó las fechas del juicio por el crimen de Aralí Vivas, la nena de ocho años asesinada en Brinkmann, provincia de Córdoba. Las audiencias serán el 22, 23 y 29 de septiembre en la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco, con jurados populares.

El debate llegará con tres imputados: Rocío Milagros Rauch (madre de la víctima), Matías Ezequiel Simeone (pareja de Rauch) y Cristian Hernán Varela (amigo de Simeone). Los tres permanecen detenidos en la capital de la provincia.

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Según la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los acusados habrían participado de abusos sexuales contra la niña que derivaron en el homicidio. La imputación contempla la intervención de más de una persona, la figura de homicidio criminis causa y, para Simeone, el delito de incendio, ya que habría prendido fuego la vivienda para borrar pruebas.

Antes del juicio se hará la selección del jurado en los tribunales de San Francisco: primero se conformará una lista de 24 ciudadanos y en agosto quedarán definidos los 12 titulares. Rauch será defendida por el abogado Marcos Nicolás Arnoldt, mientras que Simeone y Varela tendrán defensores oficiales, Luciano Fino y César Testa; el padre de la niña, Ricardo Vivas, actúa como querellante.

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El cuerpo de Aralí fue hallado el 1 de noviembre de 2024 después de que bomberos apagaran un incendio en la casa. Si la Cámara del Crimen comparte los argumentos del fiscal, los delitos atribuidos prevén prisión perpetua.

El caso

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Varela llegó en bicicleta a la vivienda de Simeone alrededor de las 21 horas, el 1 de noviembre. Durante la madrugada, los dos hombres se alternaron para usar una bicicleta en distintos momentos, hasta que Simeone regresó a la casa cerca de las 3:27 del sábado.

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El fiscal sostiene que intentaron borrar pruebas con un incendio y asi encontraron la vivienda (Fuente: La Voz del Interior)

Después de las primeras horas de la mañana, Simeone salió del domicilio con los otros dos hijos menores de Rauch, los llevó a una plaza cercana y volvió poco antes del mediodía, según la reconstrucción judicial. Minutos más tarde, cerca de las 14, los vecinos alertaron el incendio en la vivienda donde vivía Aralí Vivas.

Según el expediente, el fuego habría sido iniciado de forma deliberada para eliminar pruebas del crimen. La investigación comprobó que Aralí fue víctima de abusos sistemáticos y la autopsia reveló que presentaba un traumatismo en la zona craneal.

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La hermana de la víctima declaró en Cámara Gesell que vio a la niña tendida en la cama antes de que empezaran las llamas. Según las actuaciones recogidas por el Ministerio Público Fiscal, intentó despertarla, no obtuvo respuesta y se retiró porque creyó que estaba dormida.

La investigación también estableció que Ezequiel Matías Simeone estaba en libertad condicional cuando ocurrió el crimen, tras una condena dictada en septiembre de 2023 por amenazas y violencia de género. Según declaraciones y testigos, la madre no habría protegido a la niña pese a conocer los antecedentes de violencia de su pareja.

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La madre de la niña, su pareja y un amigo están acusados de abuso sexual y homicidio criminis causa

La madre de la víctima habló el año pasado, ya detenida, y contó su versión de los hechos, asegurando su inocencia: “Que la Justicia abra los ojos y vea que no tengo nada que ver, nunca quise que le pase a mi hija esto. Solamente quise reclamar un derecho y fui a buscar un plato de comida para que no le falte nada a ella y a sus hermanos”.

En medio de los reclamos de justicia, Nazarena, la tía de la menor, cargó contra los tres detenidos. “Se pudran en la cárcel”, pidió sobre su hermana, Simeone y Varela. Sobre Simeone, agregó: “Nos vendió a todos un verso de que era bueno”. Luego describió la imagen que, según dijo, había logrado construir dentro de la familia: “Él se hacía cargo de los chicos, se encargaba de lavarles la ropa, de hacerles la comida, y todos creímos que dentro de todo los trataba bien, pero hoy en día saber que le hizo todo a nuestra sobrina, nos tiene desgarrados”.

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Nazarena también cuestionó a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia por haber devuelto la tenencia de los niños a Rauch. “Nunca hicieron un seguimiento para ver si realmente ella estaba capacitada para tener a los chicos”, acusó sobre la SENAF.