El taller duraba un mes; cuatro encuentro semanales. Empezaba a las siete de la tarde. A casi todos los encuentros llegaba diez o quince minutos temprano. Me quedaba haciendo tiempo en una farmacia de Corrientes, probándome maquillajes y perfumes. No compraba nada. Creía que el guardia de seguridad sospechaba de mí, que pensaba que iba a robar, así que me aseguraba de saludarlo siempre mirándolo a los ojos, como diciéndole, “no me llevo nada”.