“Al aceptar el viaje, yo quedé tácitamente comprometido para escribir, al regreso, mis impresiones sobre la gran nación del norte”, contaba Landrú el número 122 de la revista, y luego agregaba: “Por supuesto que yo no puedo escribir opiniones desfavorables sobre mi anfitrión. Por eso, para que sepan los norteamericanos y su eficientísimo Departamento de Estado que yo no soy un desagradecido y que no los he traicionado, comenzaré este vil artículo de propaganda yanqui gritando: ¡Vivan los Estados Unidos de América! ¡Viva el Departamento de Estado norteamericano! ¡Viva Ike Eisenhower! ¡Viva Nixon, Nelson Rockefeller y Álvaro Charles Alsogaray!”