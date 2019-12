Perderse en el mar es fácil. Hay que mantener los ojos bien abiertos y acertar el camino. Varias veces vi luces de playa y varias veces las perdí cuando la tormenta embraveció el mar. El viento me arrastraba paralelo a la costa y fueron unos pescadores los que me observaron desde lejos luchar contra la rompiente, llegaron a mí y me fueron llevando a la costa. Debió haber sido las dos o tres de la madrugada. El viento había calmado y yo me dormí en la arena, mi personaje a la manera de Sherazade, continuó narrando en el agua para no morir: su infancia, sus amores, el exilio, los desaparecidos y su fascinación por la figura de Cristo.