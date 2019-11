Desde hace meses me quiero comprar una hidrolavadora. Me parece que es la solución para ciertos problemas prácticos que tengo: el resbalón que siempre está a punto de suceder cuando subo la ropa a la terraza, por el moho encaramado en el piso-ladrillo del jardín; el plátano-polvillo que amenaza mi constante alergia, agazapado en los rincones de las ventanas… Me imagino que si tuviera una hidrolavadora, fulminaría los rincones, arrasaría los suelos ocupados, desterraría los rebordes negruzcos de los mosaicos del baño…