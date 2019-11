En épocas en que el arte intenta ser crítico -en general- desde una perspectiva con base en en el cinismo, en el desencantamiento por la existencia humana o en la sobre-conceptualización de la experiencia citadina alienante, Neto regresa a las raíces, busca lo esencial, lo básico, lo primigenio y lo encuentra en la naturaleza y en los fenómenos que hacen posible su existencia. O sea, no es solo un observador de fenómenos naturales con ansias de representación, en su obra también hay una perspectiva cientificista, a partir del cual plantea que por más que aquello que nos asombre tenga una explicación -microscópica en muchas casos- no significa que no ingrese en el orden de lo maravilloso o lo divino.